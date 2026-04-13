Growney kooperiert mit Vanguard und plant ab 2027 eine ETF-Lösung für das neue Altersvorsorgedepot. Diese ist auch für Makler und Vermittler nutzbar.

Die digitale Vermögensverwaltungsplattform Growney wird künftig Portfoliolösungen auf Basis von Vanguard-Produkten anbieten. Ziel ist es, ab Januar 2027 das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot darüber umzusetzen, wie beide Unternehmen mitteilten.

Das Angebot richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Makler- und Vermittlerorganisationen. Diese können die Lösung als Platform-as-a-Service mit eigenem Branding in ihren Vertrieb integrieren. Die Plattform stellt Modellportfolios für verschiedene Risikoklassen bereit, übernimmt das automatische Portfolio-Management und bietet eine Online-Beratung an. Die Kosten- und Depotstruktur soll transparent gestaltet sein.

Thimm Blickensdorf, Geschäftsführer von Growney, sagt: „Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung anzubieten – auch für das kommende Altersvorsorgedepot. Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse.“

Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany bei Vanguard, erklärt: „Modellportfolios, insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen, gerade auch in Bezug auf das Altersvorsorgedepot.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Riester-Nachfolger ab 2027

Hintergrund ist die Rentenreform, die der Bundestag am 27. März 2026 beschlossen hat. Die Riester-Rente wird ab 2027 durch das Altersvorsorgedepot ersetzt. Das neue Instrument erlaubt unter anderem das Sparen mit ETFs. Kernpunkte sind ein Standarddepot mit Kostendeckel sowie eine verbesserte staatliche Förderung, die besonders Geringverdienenden und Familien zugutekommen soll. Selbstständige können das Altersvorsorgedepot künftig ebenfalls nutzen. Bestehende Riester-Verträge lassen sich in das neue System überführen, in den meisten Fällen kostenfrei.

In Deutschland gibt es laut Growney rund 14 Millionen ETF-Anleger und 16 Millionen Riester-Sparer. Die neue Lösung soll darüber hinaus Menschen ansprechen, die sich bisher kaum mit privater Altersvorsorge befasst haben.

Zu den Unternehmen

Growney wurde 2014 gegründet. Die Plattform verwaltet Geld für Privat- und Firmenkunden und kooperiert mit Versicherungen und Maklerpools. Mehrheitsgesellschafter ist seit 2022 Laiqon mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen verwaltet insgesamt rund 10,29 Milliarden Euro (Stand: 28. Februar 2026).

Vanguard wurde 1975 in den USA gegründet und gehört zu den weltweit größten Anbietern kostengünstiger Indexfonds und ETFs.