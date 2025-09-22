Kristofer Barrett, Fondsmanager

des Carmignac Investissement

Das zweite Quartal 2025 hatte es in sich: Nach der Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Trump am 2. April rutschten die US-Börsen zunächst in einen Bärenmarkt, erholten sich jedoch in einem beeindruckenden V-förmigen Rebound, nachdem die Zölle kurz darauf für 90 Tage ausgesetzt wurden. Bis Ende Juni notierten der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf Rekordhöhen, getragen von den Schwergewichten aus Technologie und künstlicher Intelligenz wie Nvidia, Microsoft und Broadcom.

In diesem anspruchsvollen Umfeld erzielte der Carmignac Investissement mit einem Plus von 11,68 Prozent (Anteilsklasse: EUR Acc, Stand: 30.06.25) eine überragende Wertentwicklung – und übertraf damit seinen Referenzindex, den Global Large-Cap Growth Equity, der lediglich um 2,63 Prozent zulegte, deutlich. Auch auf Sicht von drei Jahren liegt der Fonds mit einer Performance von +54,7 Prozent klar vor seinem Referenzindex (+43,9 Prozent, Stand: 30.06.25). Damit rangiert er in der Morningstar-Kategorie über ein und drei Jahre im obersten Quartil (Quelle: Morningstar, 30.06.2025. Kategorie Global Large-Cap Growth Equity).

Erfolgsfaktoren: Stock Picking und strategische Absicherung

Laut Barrett war die Outperformance vor allem einer konsequenten Titelauswahl in den Sektoren Technologie und Industrie zu verdanken. Nicht zuletzt hat Umsicht zu den guten Ergebnissen beigetragen: Besonders in der Phase des Markteinbruchs im April war Put-Optionen eine Schlüsselrolle zugekommen, die als strategische Absicherung dienten und das Portfolio vor stärkeren Verlusten bewahrten.

In der Folge des Kursrutsches nach dem „Liberation Day“ nutzte das Fondsmanagement die Gelegenheit, um ausgewählte Positionen in High-Conviction-Titeln auszubauen. Zu den größten Performancetreibern zählten:

Nvidia, der kanadische Elektronikfertiger Celestica und der SaaS-Anbieter ServiceNow im Technologiesektor

TSMC, der taiwanesische Elektronikspezialist Elite Material und der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix als Teil der asiatischen Halbleiter-Wertschöpfungskette

Neuaufnahmen von Unternehmen im Bereich Rechenzentrums-Elektrifizierung und Kühlung, einem Segment, das mehr als die Hälfte der IT-unabhängigen Investitionen von Rechenzentren ausmacht

Im Industriesektor halfen diese neuen Positionen, die Marktchancen der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Infrastrukturlösungen zu nutzen.

Nicht alle Segmente konnten überzeugen: Der Gesundheitssektor war der größte Performance-Dämpfer. Einzelne Titel wie Centene, ein US-Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen, und der US-Spezialist für High-End-Analysegeräte Thermo Fisher blieben hinter den Erwartungen zurück. Dennoch gab es Lichtblicke: Der US-Pharmahändler McKesson und der US-Arzneimittelgroßhändler Cencora konnten sich positiv entwickeln und die Verluste teilweise kompensieren.

Blick nach vorn: Qualität und Resilienz im Fokus

Barrett bleibt trotz politischer Volatilität optimistisch. Unter einer republikanischen Regierung sei fiskalische Disziplin wenig wahrscheinlich, was Inflation und Zinsniveau hoch halten könnte. Preissetzungsstarke Unternehmen mit robusten Bilanzen stehen für ihn deshalb im Fokus.

In Europa setzt der Fonds auf Industrieunternehmen, die von langfristigen Trends wie Elektrifizierung (Prysmian, Schneider Electric), Luft- und Raumfahrt (Safran, Airbus, BAE Systems) und Reindustrialisierung (Siemens) profitieren.

Auch die Gewichtung in Small- und Mid-Caps wurde auf 8,3 Prozent erhöht, um Chancen in wachstumsstarken Nischenmärkten zu nutzen – von taiwanesischen Halbleiterzulieferern (Lotes) über defensive Konsumtitel (Molson Coors) bis hin zu Unternehmen an der Wachstumsschwelle (wie der Flash-Speicher-Entwickler Innodisk).

Selektives Vorgehen und antizyklische Chancen

Nach der starken Quartalsrally hat das Fondsmanagement Gewinne bei überdurchschnittlich gelaufenen Titeln realisiert und gleichzeitig Positionen in Nachzüglern mit sich verbessernden Fundamentaldaten aufgebaut. Ein Beispiel ist Airbnb: Die Fondsmanager erwarten eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten, die aktuell nicht in den Konsensschätzungen reflektiert sind.

Fazit: Langfristige Perspektive trotz politischer Schlagzeilen

Der Carmignac Investissement bleibt seiner Strategie treu: globale Wachstumsunternehmen identifizieren, die unabhängig vom Konjunkturzyklus stabile Werttreiber bieten. Politische Turbulenzen und kurzfristige Volatilität sieht Barrett eher als Gelegenheit denn als Risiko: „Wir nutzen Marktverwerfungen, um Qualität günstig einzukaufen.“

Mit einer klaren Positionierung auf Technologie, Infrastruktur und ausgewählten europäischen Industriewerten ist der Fonds gut aufgestellt, um auch in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld Mehrwert für Anleger zu schaffen.

