Die Geschichte zeigt, dass in der Zeit unmittelbar nach einer Pandemie die Wirtschaft kräftig wächst und eine Phase des Wohlstands eintritt. Immer wieder haben Kriege, Hungersnöte und Pandemien die Menschheit gegeißelt; daher ist gut bekannt, wie es nach einer Pandemie weitergeht. In England zum Beispiel blühte in den Jahren nach dem Schwarzen Tod Mitte des 14. Jahrhunderts die Wirtschaft auf. Waren zuvor die meisten Einwohner Leibeigene und an das Land gebunden, entwickelte sich nach der Pandemie als Reaktion auf den Arbeitskräftemangel eine Lohnwirtschaft. Weil zwischen 1348 und 1351 England fast die Hälfte seiner Bevölkerung verlor, stiegen die Löhne um zwei Drittel. 1918 dauerte die Grippepandemie drei Jahre, und in vielerlei Hinsicht ähnelt Covid-19 dieser Zeit. In beiden Fällen gab es vier Krankheitswellen. Auf die Pandemie von 1918 folgten die Roaring Twenties, eine Zeit sehr starken Wirtschaftswachstums und hohen Beschäftigungsaufkommens.

Es ist daher sehr gut möglich, dass die Zeit nach Covid-19 keine Periode der Rezession sein wird, sondern eher eine, in der Arbeitskraft gefragt ist, die Löhne steigen und die Wirtschaft insgesamt profitiert. Das lässt sich bereits an den Zahlen ablesen: In den USA verdienen Frauen heute in jeder zweiten Ehe genauso viel oder mehr als die Männer. Die untere Hälfte der US-Haushalte befindet sich in der stärksten relativen finanziellen Position seit einer Generation: Ihr reales Einkommenswachstum hat zugenommen, während das reale Einkommen der oberen Hälfte zurückging – gute Voraussetzungen für eine florierende Wirtschaft und eine stabile Demokratie.