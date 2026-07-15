KI und alternative Daten eröffnen Zugang zu privaten Wachstumsunternehmen, bevor der Markt sie entdeckt, so die Analysten von BlackRock.

Startup-Mitarbeitende: KI macht die bisher intransparenten Privatmärkte lesbar und verschafft Investoren einen echten Informationsvorsprung im Growth Investing.

Die spannendsten Wachstumsstories entstehen heute häufig fernab der Börse. Während viele Anleger ihr Aktienengagement über börsennotierte Unternehmen umsetzen, verlagert sich ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung längst in die privaten Kapitalmärkte. Unternehmen bleiben länger privat, wachsen schneller und erreichen häufig bereits Milliardenbewertungen, bevor sie überhaupt an einen Börsengang denken.

Damit verändert sich nicht nur die Marktstruktur, sondern auch die Art und Weise, wie Investoren attraktive Unternehmen identifizieren können. Fortschritte bei alternativen Daten sowie künstlicher Intelligenz schaffen neue Möglichkeiten, private Wachstumsunternehmen systematisch zu analysieren – und eröffnen damit einen Informationsvorsprung in einem Markt, der lange als vergleichsweise intransparent galt.

Immer mehr Unternehmenswertsteigerung in privaten Kapitalmärkten

Warum stößt das Modell der Partizipation am langfristigen Unternehmenswachstum mittels börsennotierter Aktien zunehmend an seine Grenzen?

Der Grund: Immer mehr Unternehmen finanzieren ihre Expansion über private Kapitalgeber und benötigen den Kapitalmarkt deutlich später als früher. Große Venture-Capital- und Growth-Finanzierungen übernehmen heute vielfach die Rolle, die früher dem Börsengang vorbehalten war. Dadurch verlagert sich ein erheblicher Teil der Unternehmenswertsteigerung in die Zeit vor dem IPO.

Während Buyout-Investoren vor allem etablierte Unternehmen mit stabilen Cashflows übernehmen und deren Profitabilität optimieren, befinden sich Growth-Unternehmen mitten in ihrer Expansionsphase. Hier entstehen Wertsteigerungen in erster Linie durch steigende Umsätze, neue Produkte, internationale Expansion und den Ausbau von Marktanteilen – weniger durch finanzielle Hebel oder Kosteneinsparungen.

Growth Equity schließt damit eine Lücke zwischen klassischem Venture Capital und etablierten börsennotierten Unternehmen.

KI beschleunigt den Innovationszyklus

Besonders sichtbar wird dieser Wandel derzeit im Technologiesektor. Viele der innovativsten Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz befinden sich noch in privater Hand. Sie entwickeln neue Geschäftsmodelle, verändern bestehende Softwaremärkte und setzen etablierte Anbieter zunehmend unter Wettbewerbsdruck.

Für Investoren entsteht dadurch ein Dilemma: Wer ausschließlich in börsennotierte Softwareunternehmen investiert, partizipiert häufig erst dann an neuen Technologien, wenn ein Großteil des Wachstums bereits realisiert wurde. Die eigentliche Innovationsphase findet heute vielfach im privaten Markt statt.

Growth Equity eröffnet deshalb Zugang zu Unternehmen, die bereits über funktionierende Produkte, messbare Nachfrage und belastbare Geschäftsmodelle verfügen, gleichzeitig aber noch erhebliche Wachstumspotenziale besitzen.

Private Märkte werden transparenter

Lange galt mangelnde Transparenz als größtes Hindernis für Investitionen in private Unternehmen. Dieses Bild verändert sich grundlegend.

Je größer private Unternehmen werden, desto umfangreicher wird ihr digitaler Fußabdruck. Stellenausschreibungen, Personalentwicklung, Produktankündigungen, Website-Traffic, Kundenaktivität, Partnerschaften oder Medienpräsenz liefern heute kontinuierlich Informationen über die operative Entwicklung eines Unternehmens.

Grafik: US-Stellenanzeigen – Verteilung nach Volumen zwischen privaten und börsennotierten Unternehmen (2025)

Quelle: BlackRock, Stand Februar 2026.

Diese Daten ermöglichen deutlich tiefere Einblicke als noch vor wenigen Jahren. Sie zeigen beispielsweise, wie schnell Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, welche Kompetenzen aufgebaut werden, wie sich Produkte im Markt entwickeln, wie intensiv Kunden die angebotenen Lösungen nutzen, oder wie stark die Wahrnehmung einer Marke zunimmt.

Was früher weitgehend auf Gesprächen und persönlichen Netzwerken beruhte, lässt sich heute zunehmend datenbasiert nachvollziehen.

Alternative Daten schaffen neue Erkenntnisse

An den Aktienmärkten gehören alternative Daten längst zum Werkzeugkasten institutioneller Investoren. Verbrauchertrends, Lieferketten, Suchmaschinenanfragen oder Textanalysen ergänzen klassische Bilanzkennzahlen und helfen dabei, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Diese Möglichkeiten stehen inzwischen auch für private Wachstumsunternehmen zur Verfügung. So lassen sich etwa Google-Suchtrends als Indikator für steigendes Kundeninteresse nutzen. Noch aussagekräftiger können Arbeitsmarktdaten sein: Unternehmen mit starkem Wachstum bauen ihre Organisation sichtbar aus. Neue Stellenprofile oder Veränderungen im Management liefern Hinweise auf strategische Prioritäten, Investitionsschwerpunkte und den Reifegrad eines Unternehmens.

Hinzu kommen Daten über digitale Produktnutzung, Unternehmensnetzwerke oder Governance-Strukturen. Moderne Analyseverfahren können daraus strukturierte Signale ableiten, die Investoren bei der Bewertung von Unternehmen unterstützen.

KI macht aus Daten entscheidungsrelevante Signale

Die Herausforderung besteht längst nicht mehr darin, genügend Daten zu sammeln – sondern sie sinnvoll auszuwerten.

Hier kommen Methoden des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz ins Spiel. Sie ermöglichen es, tausende Unternehmen gleichzeitig zu beobachten, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und komplexe Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Datenquellen sichtbar zu machen.

Dabei geht es nicht darum, menschliche Entscheidungen zu ersetzen. Vielmehr helfen datengetriebene Modelle dabei,

ein deutlich größeres Investmentuniversum abzudecken,

interessante Unternehmen frühzeitig zu identifizieren,

Chancen systematisch zu priorisieren,

sowie bestehende Beteiligungen kontinuierlich zu überwachen.

Insbesondere im Growth Investing, wo die Zahl potenzieller Investments stark gestiegen ist, kann diese höhere Marktabdeckung einen erheblichen Mehrwert schaffen.

Mehr Chancen bedeuten auch mehr Auswahl

Mit dem wachsenden Angebot an privatem Kapital ist die Zahl entwickelter Venture- und Growth-Unternehmen deutlich gestiegen. Gleichzeitig erreicht jedoch längst nicht jedes Unternehmen erfolgreich einen Börsengang oder wird übernommen. Die Folge: Nicht die Zahl der Chancen wächst überproportional, sondern vor allem die Streuung der Ergebnisse.

Für Investoren wird daher die Auswahl der richtigen Unternehmen zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Datengestützte Modelle können dabei helfen, Unterschiede zwischen Unternehmen systematisch sichtbar zu machen und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Exits besser einzuschätzen.

Entscheidend ist dabei, dass moderne Modelle nachvollziehbar bleiben. Interpretierbare KI-Ansätze liefern keine „Black Box“, sondern machen transparent, welche Faktoren zu einer bestimmten Einschätzung beitragen und welche Annahmen hinter den Prognosen stehen.

Fundamentalanalyse bleibt unverzichtbar

Trotz aller technologischen Fortschritte ersetzt KI keine klassische Due Diligence. Erfolgreiches Growth Investing bleibt eine Kombination aus fundierter Unternehmensanalyse, Branchenkenntnis und Erfahrung.

Daten liefern zusätzliche Perspektiven, strukturieren Informationen und helfen, Anlageentscheidungen konsistenter zu treffen. Sie ergänzen das Urteil erfahrener Investmentteams, ersetzen es aber nicht.

Gerade weil Growth Equity von Natur aus durch eine hohe Streuung der Ergebnisse geprägt ist, kann ein disziplinierter, datenbasierter Investmentprozess dazu beitragen, Chancen systematischer zu identifizieren und Risiken besser einzuordnen.

Fazit

Unternehmen bleiben länger privat, wachsen schneller und hinterlassen dabei einen immer größeren digitalen Fußabdruck. Gleichzeitig eröffnen KI und alternative Daten neue Möglichkeiten, diese Unternehmen strukturiert zu analysieren.

Für Investoren bedeutet das einen Paradigmenwechsel. Growth Equity entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen Säule innerhalb der Aktienallokation. Wer moderne Datenanalyse mit fundierter Fundamentalanalyse verbindet, kann die Transparenz privater Märkte besser nutzen und Zugang zu Innovationen erhalten, lange bevor diese an der Börse sichtbar werden.

Der Wettbewerb um die besten Unternehmen wird dadurch zwar intensiver. Gleichzeitig steigen aber auch die Chancen, aus einer stetig wachsenden Datenbasis jene Wachstumsunternehmen herauszufiltern, die das Potenzial haben, zu den Marktführern von morgen aufzuwachsen.