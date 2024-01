Die Magnificent Seven bestimmten 2023 die Aktien-Berichterstattung - Growth performte also wieder deutlich besser als Value? Das gilt in den vier wichtigen Anlageregionen nur für eine, wie Pascal Kielkopf von HQ Trust ermittelt hat.

Besser hätte es für die Aktienmärkte im vergangenen Jahr nicht laufen können: Besonders die sogenannten Magnificent Seven, also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, bestimmten oftmals die Berichterstattung. Ihr Kurs legte um 8,1 Prozent zu. Damit sorgten sie dafür, dass in den USA Growth-Aktien wieder deutlich besser performten als Value-Titel.

Doch wie sieht es in anderen wichtigen Anlageregionen der Welt aus? Dieser Frage ist Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, nachgegangen. Dafür hat er die relative Perfomance der MSCI Value- zu den Growth-Indizes in den vier wichtigsten Anlageregionen USA, Europa, Pazifik sowie den Schwellenländern im Jahr 2023 verglichen. Für eine Zuordnung zum Wachstumsindex sind für den Indexanbieter MSCI ein hohes Gewinn- und Umsatzwachstum relevant, bei den Value-Titeln hingegen ist das Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis entscheidend.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Growth performte nicht überall deutlich besser als Value. © Hq Trust

Die Ergebnisse fielen dabei nicht alle so deutlich aus wie in den Vereinigten Staaten: „In den USA endete der Zweikampf zwischen Value und Growth mit einem klaren Sieg der Wachstumsaktien, die im Jahr 2023 um 22 Prozent besser liefen“, so Kielkopf.

In den anderen Regionen ist das Ergebnis laut dem Kapitalmarktanalysten jedoch nicht ganz so deutlich wie in den USA: Hier würden die Magnificent Seven auch für die größte Performance-Differenz der beiden Anlagestile in den vier Regionen sorgen.

In Europa sei die Lage schon weniger eindeutig. „Mitte Oktober lagen die europäischen Value-Titel noch in Führung, bevor sie sich Growth noch knapp geschlagen geben mussten“, hat Kielkopf analysiert. Die Outperformance der Growth-Werte habe jedoch in Europa gerade einmal 3 Prozent betragen. Der Grund: „Während der Growth-Index in den USA vor allem durch die großen Technologieaktien geprägt ist, sind dort in Europa vor allem Industrie-, Gesundheits- und Basiskonsum-Aktien vertreten, die 2023 nur durchschnittlich performten.“

In Schwellenländern und der Pazifikregion lagen Value-Titel vorne

Ganz anders sieht es schließlich in der Pazifikregion und den Schwellenländern aus: Hier lagen die Value-Aktien im vergangenen Jahr sogar vor den Growth-Titeln, wie Kielkopf ermittelt hat. „In der Pazifikregion schnitten die Value-Werte im vergangenen Jahr um 5 Prozent besser ab, in den Schwellenländern waren es sogar 14 Prozent.“

Der Grund hierfür: In den Schwellenländern sei der Wachstumsindex durch große Technologiekonzerne wie TSMC oder Tencent geprägt. Im Gegensatz zu den USA schloss dieser Index das Jahr jedoch schwach ab, vor allem wegen der chinesischen Tech-Unternehmen. „Im Pazifikraum, in dem Japan zwei Drittel des Gewichts ausmacht, konnten vom Konjunkturaufschwung dagegen vor allem traditionelle Industrie- und Automobilaktien profitieren.“