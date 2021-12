Growth vs. Value Warum Wachstumsaktien die Substanzwerte so deutlich schlugen

Seit nunmehr über zehn Jahren müssen sich Value-Anleger in Geduld üben und von den großen Wachstumsstars die Schau stehlen lassen. Warum ist das so? Ein Finanzprofi von HQ Trust hat nachgesehen und verblüffendes festgestellt.

Growth vs. Value

Seit der Finanzkrise humpeln Value-Aktien ihren Growth-Pendants mehr oder weniger langsam hinterher. Dabei waren sie in den Nullerjahren noch so dominant. Woran liegt das?

Der Leiter des Portfoliomanagements bei HQ Trust, Marcel Müller, hat die Wertentwicklung von Value und Growth in den unterschiedlichen Regionen analysiert und in die vier Komponenten Gewinne, Bewertungsveränderungen, Dividende und Währung zerlegt.

Bild zu klein? Dann hier vergrößern

Denn das ist ja der Punkt: Eine Aktie kann stark laufen, weil das Unternehmen wächst und viel Geld verdient. Es kann aber auch sein, dass der Kursaufschwung nicht mit Wertschöpfung unterlegt ist. Dann spricht man davon, dass sich die Bewertung verändert – derselbe Unternehmensgewinn ist an der Börse mehr wert. Und wie ist es hier?

Müllers Erkenntnisse im Überblick: