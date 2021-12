Redaktion 28.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Grünbuch Alternde Gesellschaft „Die Politik kann die steigende Lebenserwartung nicht ignorieren“

In einer neuen Studie untersuchen international renommierte Bevölkerungsforscher, wie die steigende Lebenserwartung unser Land verändert. Und was zu tun wäre, damit das lange Leben für die Deutschen auch ein gutes wird. Unterstützt wurde dieses Projekt durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. GDV-Präsident Alexander Erdland über mehr Zeit für die Familie in der Lebensmitte, mehr Durchblick bei der Einschätzung der persönlichen Lebenserwartung und mehr Tempo für einen neuen Generationenvertrag.