Drei Jahre Carmignac Portfolio Family Governed Warum Investments in Familienunternehmen sich auszahlen

Der Carmignac Portfolio Family Governed (ISIN: LU1966630706) stütz sich auf die gezielte Analyse von Familienunternehmen. Zu diesem Zweck haben wir unsere eigene Datenbank entwickelt: „Carmignac 500“, die mithilfe eines regelbasierten Ansatzes ein Universum von Familienunternehmen filtert. Ergänzt wird dieses durch einen qualitativen Filter, mit dem sich Überkreuzbeteiligungen innerhalb von Familien überprüfen lassen.

Carmignac 500 greift auf umfangreiche Zeitreihendaten zurück. Anhand ihrer 15-jährigen Renditehistorie können wir die für Familienunternehmen relevanten Performancefaktoren ermitteln. Wesentlich für uns ist dabei, zwischen Kontrolle und Eigentum dieser Unternehmen zu differenzieren. Unser Schwerpunkt gilt der Unternehmenskontrolle entweder durch den Gründer oder die Familie. Obgleich die Eigentumsverhältnisse eine wichtige Rolle spielen, halten wir das Ausmaß an Kontrolle für das wichtigste Kriterium, um das Eigeninteresse der Familie zu beurteilen.

Verantwortlicher Ansatz mit langfristigen Perspektiven

Der Carmignac Portfolio Family Governed verdeutlicht unser Engagement und unsere Erfahrung im Hinblick auf verantwortliches Investieren. Unser einzigartiger Ansatz ermöglicht es uns, uns auf Unternehmen mit einer starken Governance zu konzentrieren.

Wir suchen Unternehmen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) positive Änderungen herbeiführen. Wir bei Carmignac erachten neun SDGs als „investierbar“. Das heißt, dass die Unternehmen, in die unsere Fonds investieren können, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beitragen. In diesem Sinne verfolgt der Carmignac Portfolio Family Governed ein nachhaltiges Ziel, indem er mehr als 50 Prozen des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die über 50 Prozent ihrer Umsätze mit Waren und Dienstleistungen erwirtschaften, die mindestens eines der neun laut Carmignac „investierbaren“ SDGs fördern. Dazu zählen keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, sauberes Wasser, bezahlbare und saubere Energie, Industrie, Innovation und Infrastruktur, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Familienwerte einbeziehen und fördern

Wir konzentrieren uns auf Familienunternehmen, da wir bei Carmignac Werte wie gesunden Menschenverstand, Unternehmergeist und aktives Engagement schätzen. Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, können wir aus eigener Erfahrung, die Strategie der Unternehmensführung bestens verstehen und antizipieren.

Carmignac profitiert von einer starken Geschichte: 30 Jahre Investmenterfahrung haben uns zur Achtsamkeit erzogen. Die Unternehmensführung („Governance“) ist eine wesentliche Dimension von Familienunternehmen. Unser eigens für diesen Bereich verantwortlicher Governance-Analyst ist ein wesentlicher Vorteil. Er erstellt Tiefenanalysen vor der Investition, spricht Governance-bezogene Anlageempfehlungen aus und überwacht die Portfoliobestände.

Unsere Politik des aktiven Dialogs ermöglicht es uns zudem, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren, über die sich der Governance-Analyst direkt mit dem Unternehmen austauscht, um so Veränderungen zu bewirken.