Gründungspartner von Delta Management Consulting Das spricht gegen flexible Mischfonds

Die These, je größer der Freiheitsgrad für Asset Manager, desto besser ist auch die Performance, stimmt nicht. Die Theorie könne der Praxis in diesem Punkt nicht standhalten, sagt Bernd Baur, Gründungspartner von Delta Management Consulting gegenüber Euro Fund Research . Ein Vergleich zwischen Fonds mit Anlagestrategien mit unterschiedlichen Freiheitsgraden, flexibel gegen starr, und der Einzeltitelauswahl, aktiv gegen passiv, ergab, dass im Schnitt die Fonds mit den größten Freiheitsgraden am schlechtesten performen. „Nur wenige aktive Mischfonds schaffen es in die Top 20“, so Baur. Eine Erklärung für das Ergebnis ist laut Baur, dass das Timing der Asset-Klassen die Renditen von Mischfonds stark beeinflusse, Timing aber sehr schwierig sei.