Grüne Anlagen Metzler gründet Büro für Nachhaltigkeit und holt Leute

Die Fondsgesellschaft Metzler Asset Management legt ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten (Environment, Social, Governance, ESG) in einer speziellen Abteilung zusammen (Sustainable Investment Office). Die Leitung des neu aufgebauten Büros übernehmen Jan Rabe und Daniel Sailer. Beide sollen die ESG-Strategie des Hauses umsetzen und weiterentwickeln, und berichten direkt an die Geschäftsführung vom Metzler AM. Insbesondere sollen sie Kunden dabei helfen, ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und das ESG-Berichtswesen von Metzler AM weiter ausbauen.

Jan Rabe leitete zuletzt die Nachhaltigkeitsanalyse der Deutschen Bank. Dabei beriet er als Investment-Stratege institutionelle Anleger und Unternehmen bei regulatorischen und kapitalmarktrelevanten ESG-Themen.

Daniel Sailer hat acht Jahre Erfahrung in ESG-Analysen und ESG-Indizes und verantwortete zuletzt das ESG-Analyse-Geschäft von MSCI und führte das ESG-Vertriebsteam in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz). In dieser Funktion entwickelte er mit institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, Versicherungen und kirchlichen Institutionen ESG-Strategien (ein ausführliches Interview mit ihm lesen Sie hier).