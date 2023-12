David Zahn,

Franklin Templeton Fixed Income

Was sind Ökosystem-Dienstleistungen? Kurz gesagt ist es der Nutzen, den wir alle aus der Natur ziehen. Ihr Nutzen ist vielfältig: Es handelt sich nicht nur um Erholungs- und Tourismusmöglichkeiten, sondern auch um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem Wasser, die Kontrolle von Überschwemmungen und Wildtierpopulationen sowie den Umweltschutz und die Schädlingsbekämpfung.

Die Nutznießung geschieht jedoch nicht ohne Kosten. Ein zunehmend diversifizierter Markt für grüne Anleihen unterstützt bei der Finanzierung des Schutzes des Naturkapitals unserer Erde – all der Elemente, die für die Gesellschaft wichtig sind, wie die Wälder und Flüsse.

Doch der Klimawandel und die rasche Zunahme der Weltbevölkerung setzen die Ökosystem-Dienstleistungen zunehmend unter Druck. Und damit steigt auch unser Handlungsbedarf. Das Franklin Templeton Fixed Income Team erwartet, dass nachhaltiges Investieren in den kommenden Jahren ein dominierender Anlagetrend sein wird, der strukturellen Auftrieb und damit das Potenzial für höhere finanzielle Renditen hat.

Ökosystem und Kapitalanlage

Viele Anleger streben nicht nur ordentliche Renditen für ihre Investitionen an, sondern wollen auch einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Beide Ziele können erreicht werden, wenn man Ökosystem-Dienstleistungen in den Anlageprozess einbezieht.

Wie ist das möglich? Zunächst einmal hilft Expertise bei der Kapitalanlage: Die Berücksichtigung von Ökosystem-Dienstleistungen in unserem Research-Prozess kann wesentliche Erkenntnisse zutage fördern, die vom breiten Markt noch nicht identifiziert worden sind. Research kann somit helfen, nachhaltige Renditen für unsere Portfolios zu liefern.

Zweitens kommt der Portfoliobeitrag direkt von den Anleiheemittenten. Emittenten von Staats- und Unternehmensanleihen, die die zukünftigen ökologischen Herausforderungen genau kennen und bereits Maßnahmen zu ihrer Bewältigung ergreifen, werden die Höhen und Tiefen der längerfristigen Marktzyklen besser meistern können. Die Rückzahlungswahrscheinlichkeit einer Anleihe ist umso größer, je finanzkräftiger der Emittent ist. Für die von Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften bevorzugten Buy-and-hold-Strategien kommen vor allem Emittenten in Frage, die längerfristige finanzielle Hochs und Tiefs verkraften können. So sind Pensionsfonds eine wichtige Triebkraft für die Integration von ESG-Werten in Unternehmen.

Und drittens kann die Finanzierung von Projekten zur Erbringung von Ökosystem-Dienstleistungen positive Auswirkungen haben, zum Beispiel sauberere Luft oder ein geringeres Überschwemmungsrisiko durch den Schutz von Wäldern. Im Idealfall können also gute finanzielle Renditen mit einer positiven Auswirkung auf die Umwelt einhergehen.

Was sind Ökosystem-Dienstleistungen?

Ökosystem-Dienstleistungen können als öffentliche Dienstleistung erbracht werden, zum Beispiel von Staaten oder Kommunen. Sind solche Dienste für die gesamte Bevölkerung zugänglich, könnten sie über Steuern oder Nutzungsentgelte finanziert werden. Es gibt eine Reihe von Ökosystem-Dienstleistungen, die für die Volkswirtschaften von zentraler Bedeutung sind – für deren Landwirtschaft, Versorgung mit sauberem Wasser, Energieerzeugung und viele andere Bereiche. Die Bereitstellung und der Schutz von Ökosystem-Dienstleistungen ist kein Zusatznutzen, sondern ein zentraler Faktor für das Funktionieren einer Volkswirtschaft und sollte daher von den Regierungen neben anderen öffentlichen Leistungen wie Gesundheitsfürsorge, Bildung oder Verkehrsinfrastruktur priorisiert werden.

Unserer Meinung nach würde eine Bepreisung für diese Ökosystem-Dienstleistungen einen wesentlichen Vorteil bieten: Die Zahlungsempfänger hätten ein berechtigtes Interesse daran, die Bereitstellung dieser Leistungen einzufordern, wodurch öffentliche Institutionen Verantwortung übernehmen müssten. Damit wäre ein gewisser Schutz des Naturkapitals sichergestellt, um die Ökosystem-Dienstleistungen zu erbringen.

Beispiele für Wertschöpfung mit Ökosystem-Dienstleistungen

Wir als Anleger können unseren Beitrag zur Finanzierung von öffentlichen Ökosystem-Dienstleistungen erbringen. Ein Beispiel: Durch Investitionen in uruguayische Staatsanleihen könnten Anleger Kontrollinstanzen finanzieren, deren Aufgabe es ist, Gesetze durchzusetzen, um den Waldraubbau in Uruguay zu unterbinden.

Aber auch private Einrichtungen – Unternehmen, die Gelder direkt von ihren Kunden erhalten – können Ökosystem-Dienstleistungen anbieten. In Brasilien sind Wasserkraftwerke, die 65 Prozent des Strommixes des Landes ausmachen, wichtige Nutznießer von Ökosystem-Dienstleistungen. Die Aufforstung von flussaufwärts gelegenen Wäldern kann den wirtschaftlichen Betrieb von Stauseen verlängern, da sie Bodenerosion und damit den Eintrag von Sedimenten in die Stauseen verringert. Anleger würden in diesem Fall ein privates Unternehmen finanzieren, das die Dienstleistung der Aufforstung erbringt, damit das Stromversorgungsunternehmen, dem das Wasserkraftwerk gehört, weiterhin einen hohen Stromertrag hat – und dafür Gewinnprozente an den Dienstleister (und dessen Anleger) ausreicht.

Wichtig ist letztlich aber auch, dass die Nutzer von Ökosystem-Dienstleistungen deren Wert verstehen und für ihre Bereitstellung bezahlen. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein großes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das Bienen für die Bestäubung seiner Pflanzen benötigt. Bienenbestäubung soll sowohl die Qualität als auch die Quantität der Ernte verbessern. Ein solches Unternehmen könnte eine Anleihe emittieren, um entweder die Aufstellung von Bienenstöcken zu finanzieren oder die Betriebskosten für die Bezahlung eines externen Dienstleisters für die Erbringung von Bestäubungsdienstleistungen zu decken.

Naturschädigende Subventionen von bis zu sechs Billionen US-Dollar

Unserer Meinung nach ist es wichtig, einige der Kontroversen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel zu thematisieren. Die subventionierte Ausbeutung der Natur verursacht erhebliche Kosten, wie ein unabhängiger, vom Wirtschaftswissenschaftler Partha Dasgupta für die britische Regierung erfasster Bericht beweist: Die vorsichtige Schätzung kalkuliert, dass sich die weltweiten Subventionen, die die Natur schädigen, auf jährlich vier bis sechs Billionen US-Dollar belaufen.

Stillstand würde zu immensen Folgekosten führen

Die Kosten für die Veränderung unseres Umgangs mit Naturkapital sind hoch. Wird nichts unternommen, werden uns die Folgen teuer zu stehen kommen: Einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zufolge ist mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von der Natur abhängig. Eine Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen belegt, dass die direkten Kosten des Verlusts und der Verschlechterung von Ökosystemen bis 2050 zehn Billionen US-Dollar erreichen könnten. Es gibt allerdings auch Schätzungen, etwa von der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, die doppelt so hoch liegen. Auf der anderen Seite geht das Weltwirtschaftsforum davon aus, dass eine umweltfreundliche Politik schon bis 2030 ein neues Geschäftsvolumen im Wert von jährlich mehr als zehn Billionen US-Dollar generieren könnte.

Für informierte Anleger bietet der Weg in eine nachhaltigere Zukunft eine Vielzahl von Chancen. Wie immer, ist auch auf diesem expandierenden Markt die Diversifizierung wichtig. Auch wenn sie keine Gewinngarantie ist und keinen Schutz vor Verlusten bietet, ist Diversifizierung unserer Erfahrung nach der Grundpfeiler für die Erzielung von Renditen, die den Referenzindex (insbesondere bei einem längerfristigen) Anlagehorizont übertreffen können. Und natürlich leisten Anleger mit der Beteiligung am wachsenden Markt für grüne Anleihen, auf dem Franklin Templeton Fixed Income eine führende Rolle spielt, einen Beitrag, um Klimawandel und Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten. Anleger stellen damit sicher, dass künftige Generationen gesunde Lebenschancen auf unserem Planeten haben.

Europas erster aktiv gemanagter ETF für grüne Anleihen

