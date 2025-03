Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Mehr als Windkraft und Co.: Die besten Artikel-9-Fonds setzen auf ganz unterschiedliche Strategien

Schwächelnder Markt, schwierige Regulatorik – und Gegenwind aus den USA: Nach mehreren Boom-Jahren erhielten grüne Fonds jüngst starken Gegenwind. Viele Anleger zogen Geld ab. Fondsgesellschaften stiegen aus Klimainitiativen aus. Das Ende für nachhaltige Investments? Weit gefehlt, sagen Experten aus der Branche: „Die Anti-ESG-Haltung ist bisher nicht in ähnlicher Form in Europa aufgetreten“, meint Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei Deka Investment. Die Haltung zum Klimawandel sei eine andere.

Nedim Kaplan, Investmentchef beim Nachhaltigkeitspionier Ökoworld, geht noch einen Schritt weiter: „Es besteht ein weit verbreitetes Missverständnis, dass der Wahlsieg von Donald Trump die langfristigen Perspektiven nachhaltiger Investments grundlegend trübt.“ Die Energiewende sei kein kurzlebiger Trend – im Gegenteil: Der Markt unterschätze noch immer das langfristige Potenzial, meint Kaplan.

Von Solar und Wind bis Tech: Artikel-9-Fonds setzen unterschiedliche Schwerpunkte

Hinzu komme, dass Nachhaltigkeit weit mehr Bereiche umfasse als grünen Strom. So gebe es eine große Bandbreite an Anlagethemen, darunter Informationstechnologie, Medizintechnik, nachhaltiger Konsum und Kreislaufwirtschaft. Welche unterschiedlichen Schwerpunkte Artikel-9-Fonds setzen, zeigt auch der Blick auf die erfolgreichsten Strategien. Neben klassischen Nachhaltigkeitsfonds mit Wind-, Solar- und Recycling-Aktien im Portfolio finden sich in den Top Ten auch Strategien mit starkem Tech-Fokus.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die besten nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuften Aktienfonds – ausschlaggebend war die Wertentwicklung über fünf Jahre (Stand der Performance-Daten: 25. März 2025).

Platz 10: Oddo BHF Artificial Intelligence

