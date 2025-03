Es war ein Paukenschlag: Mit Blackrock verabschiedete sich Anfang des Jahres der größte Vermögensverwalter der Welt aus dem Klimabündnis „Net Zero Asset Managers Initiative“ (NZAMI). Ob die Initiative ihre Arbeit fortführt, ist unklar – ursprünglich hatten sich Fondshäuser mit dem Ziel zusammengeschlossen, den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft bis spätestens 2050 voranzutreiben. Blackrock gab für den Schritt rechtliche Gründe an – der Zeitpunkt kurz vor Donald Trumps zweitem Amtsantritt dürfte jedoch kein Zufall sein.

Blackrock-Chef Larry Fink, der sich stets für grüne Investments ausgesprochen hatte, liegt mit seiner Kehrtwende jedenfalls voll im Trend. Nachhaltigkeit – vor wenigen Jahren noch wichtiges Image-Thema – ist unter Trump zum Schimpfwort geworden. Das lässt sich auch an grünen Investments ablesen. Einer Auswertung der Rating-Agentur Morningstar zufolge flossen in den USA allein im vierten Quartal 2024 etwa 4,3 Milliarden US-Dollar aus Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien ab. Im Gesamtjahr waren es sogar knapp 20 Milliarden US-Dollar.

Anleger setzen weiterhin auf ESG

Auch in Europa erhielten grüne Fonds Gegenwind: Nachhaltige Aktien, etwa aus der Energie-Branche, schwächelten. Hinzu kommt das Dauerthema Regulatorik. Jüngstes Beispiel ist eine neue Esma-Leitlinie, die regelt, unter welchen Voraussetzungen Fonds Nachhaltigkeitsbegriffe im Produktnamen tragen dürfen. Analysten von Morningstar rechnen damit, dass Anbieter bei 30 bis 50 Prozent aller in der EU zugelassenen ESG-Fonds die Namen ändern müssen.

Dass europäische Anleger in Scharen aus nachhaltigen Strategien flüchten, lässt sich allerdings nicht beobachten: Zwar fielen die Zuflüsse 2024 geringer aus als in den Boom-Jahren, zogen allerdings zum Jahresende deutlich an. Investoren steckten im vierten Quartal fast 19 Milliarden US-Dollar in nachhaltige Strategien – eine Verdopplung zum Vorquartal (8,9 Milliarden US-Dollar). Im Gesamtjahr lagen die Zuflüsse bei etwa 53 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat das verwaltete Vermögen in grünen Fonds in Europa einen neuen Rekordwert von 2,7 Billionen US-Dollar erreicht.

„Die Anti-ESG-Haltung ist bisher nicht in ähnlicher Form in Europa aufgetreten“, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei Deka Investment. Das Grundverständnis zum Klimawandel sei ein anderes. An den grundlegenden Treibern habe sich nichts geändert. Der Klimawandel werde massive Auswirkungen auch auf Wirtschaft und Unternehmen haben: „Nur wenn wir auch diese Aspekte in der Kapitalanlage integrieren, können wir auskömmliche Renditen erzielen und eine realistische Sicht auf Risiken haben“, so Speich.

Unterstützung kommt von der Politik: So hält die Europäische Union an ihren ambitionierten Plänen fest, Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen. Nachhaltigkeit wird damit nicht zum Wettbewerbsnachteil – im Gegenteil: „Unternehmen, die sich auf Umweltrisiken einstellen und ihr Geschäftsmodell auf nachhaltig gesunde Beine stellen, sind besser für die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, vorbereitet und versprechen daher auch langfristig stabilere Erträge“, sagt Oliver Röder, Geschäftsführer von Erste Asset Management Deutschland.

Energiefonds unter Druck

Schaut man sich die Renditen nachhaltiger Strategien an, gerieten jüngst vor allem Fonds mit Fokus auf einzelne grüne Trendthemen unter Druck. So verlor der Index S&P Global Clean Energy, der die 100 größten Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien bündelt, innerhalb eines Jahres 14 Prozent.

Besonders erfolgreich waren laut einer aktuellen Analyse von Metzler Asset Management zufolge dagegen breiter aufgestellte Aktienstrategien, die ESG-Kriterien berücksichtigen – allen voran sogenannte Best-in-Class-Strategien, die auf die Nachhaltigkeitssieger einer Branche setzen. Im Vergleich zu herkömmlichen MSCI-Indizes erzielten Best-in-Class-Aktienstrategien – je nach Region – im vergangenen Jahr Überrenditen von 2 bis 12 Prozentpunkten. Über fünf Jahre sind es bei US-Strategien sogar fast 55 Prozentpunkte. Ihre europäischen Pendants kamen in diesem Zeitraum immerhin auf eine Überrendite von 16 Prozentpunkten.

Grund ist „die herausragende Performance des US-Technologiesektors in den vergangenen Jahren“, wie es in der Studie heißt. Technologieunternehmen wiesen tendenziell höhere ESG-Ratings auf und seien daher in Strategieportfolios höher gewichtet als in herkömmlichen Indizes Dass statt Wind, Solar und Recycling häufig US-Megacaps die Portfolios nachhaltiger Fonds dominieren, bestätigt eine Erhebung des Multi Family Office HQ Trust.

Ein Beispiel ist Microsoft: Wer einen aktiven Klimafonds kauft, hat demnach in mehr als 50 Prozent der Fälle Aktien des US-Konzerns im Portfolio – mit einem durchschnittlichen Gewicht von knapp 5 Prozent. Ähnlich hoch gewichtet seien in vielen Fällen die Aktien von Nvidia und Apple. Nur 19 der analysierten 68 Strategien mit Begriffen wie „Klima“, „Global Warming“ oder „Climate“ im Fondsnamen, hatten keine Aktie der sogenannten Magnificent Seven in ihren Top-Holdings.

Das zeigt sich auch beim Blick auf die erfolgreichsten nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierten, also dunkelgrünen, Aktienfonds. Im Portfolio des zweitplatzierten Champion Ethical Equity liegen Nvidia und Microsoft auf den Top-Positionen. „Technologieunternehmen erfüllen sowohl finanzielle al auch nachhaltige Kriterien“, begründet Patrick Kindle, Leiter des Asset Managements bei der Privatbank Neue Bank und Anlageberater des Fonds. Die Gründe: vergleichsweise niedrige CO2-Emissionen und ambitionierte Klimaziele. „Microsoft plant, bis 2050 seinen gesamten historischen CO2-Ausstoß zu kompensieren, während Nvidia gezielt auf energieeffiziente Innovationen setzt“, so Kindle.

Rendite mit und ohne US-Tech

Auf Fünfjahressicht hat der mit 45 Millionen Euro vergleichsweise kleine Fonds ein Plus von knapp 137 Prozent erzielt. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen, die mindestens das ESG-Rating A des Indexanbieters MSCI tragen und niedrige CO2-Emissionen haben. Hinzu kommt der Ausschluss bestimmter Branchen, darunter fossile Energien, Waffen und Glücksspiel. „Die finale Titelauswahl erfolgt mittels quantitativer Finanzanalyse“, erklärt Anlageberater Kindle. Die 30 Unternehmen, die am besten abschneiden, kommen ins Portfolio.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Zwar beobachtet der Fondslenker, dass Investoren skeptischer geworden sind und zunehmend kritische Fragen stellen. Dass das Interesse abnehme, lasse sich jedoch nicht feststellen. „Langfristig sind Unternehmen, die verantwortungsvoll wirtschaften, besser aufgestellt“, sagt Kindle. Der Ansatz beweise, dass Nachhaltigkeit und Rendite vereinbar seien. Trumps Anti-ESG-Politik könne auch positive Effekte haben, meint der Anlageberater, darunter weniger und gezieltere Regulierung – auch in Europa: „Bürokratische Hürden werden abgebaut, und der Fokus verlagert sich zunehmend auf praktikablere und verständlichere Lösungen.“

Ganz ohne US-Techwerte kommt der Robeco Smart Energy aus, der es über fünf Jahre an die Spitze der Top-Performer geschafft hat. Der Fonds konzentriert sich auf die vier Anlagethemen Erneuerbare Energien wie Solar und Wind, Energie-Management, etwa Halbleiter-Power Management und Energiespeicherung, Energieverteilung, beispielsweise Ausrüster und Netzbetreiber, sowie Energieeffizienz, etwa bei Gebäuden, industriellen Prozessen, Verkehr und Big Data.

Ein Ranking der 10 besten Artikel-9-Fonds finden Sie hier.

Dass die Magnificent Seven mit Ausnahme von Tesla nicht zum Anlageuniversum zählen, habe sich bei der Wertentwicklung bemerkbar gemacht, sagt Fondsmanager Roman Boner: Insgesamt habe die Strategie im Vergleich zum Anlageuniversum und auch innerhalb der Vergleichsgruppe aber sehr gut abgeschnitten, „auch wenn sie hinter dem globalen Aktienmarkt zurückblieb“. Über fünf Jahre kommt der Fonds auf ein Plus von 138 Prozent. Positiv ausgewirkt habe sich jüngst die hohe Gewichtung von Firmen mit Angeboten zum Thema Energieeffizienz, unter anderem für Gebäude und Rechenzentren, so Boner. Im Portfolio ist etwa der US-Konzern Vertiv hoch gewichtet, der auf Dienstleistungen für Rechenzentren spezialisiert ist.

Schwierig blieb die Lage dagegen bei erneuerbaren Energien, die aufgrund immer noch hoher Zinsen und politischer Unsicherheit vor allem in den USA zurückblieben. Allerdings dürfte sich das ändern, denn die Stromnachfrage steige durch den Trend zur Elektrifizierung und KI-Rechenzentren stetig: „Davon profitieren unter anderem erneuerbare Energien wie Solar in den USA, Wind in Europa“, meint der Fondslenker. Für Energie-Aktien sprechen aktuell auch die niedrigen Bewertungen, „da der Markt die Wachstumschancen derzeit nicht vollständig einpreist“.

Zwar sorge Trumps Rhetorik im Bereich der erneuerbaren Energien für schlechte Stimmung, allerdings müsse man sich bewusst machen, dass durch die stärkere wirtschaftliche Entwicklung „genau diese Firmen während Trumps erster Amtszeit deutlich bessere Kursentwicklungen hatten im Vergleich zu Bidens Amtszeit“.

Trump trübt Potenzial nicht

Anleger sollten bei thematischen Fonds ohnehin Durchhaltevermögen mitbringen, so Boner: „Da man in einen sehr fokussierten Bereich des globalen Aktienmarkts investiert, kann die Rendite in manchen Jahren deutlich über oder auch unter dem breiten Markt liegen.“ Ziel sei eine langfristige Outperformance: „Wir befinden uns erst am Anfang des neuen Superzyklus mit stark wachsender Stromnachfrage.“

Auch Nedim Kaplan, Investmentchef beim Nachhaltigkeitspionier Ökoworld, sieht Nachhaltigkeit als langfristiges Anlagethema. Der Flaggschifffonds des Hauses, Ökovision Classic, kam durch den Fokus auf kleine und mittlere Firmen und den Ausschluss von Boom-Branchen wie konventionelle Energie unter Druck – in fünf Jahren blieb die Strategie mit einem Plus von 37 Prozent deutlich hinter der Vergleichsgruppe zurück (88 Prozent).

Auf längere Sicht – etwa in den 20 Jahren nach dem Platzen der Dotcom-Blase – habe der Fonds allerdings den MSCI World geschlagen. Am Potenzial grüner Investments ändere sich auch mit der neuen US-Regierung nichts: „Es besteht ein weit verbreitetes Missverständnis, dass der Wahlsieg von Donald Trump die langfristigen Perspektiven nachhaltiger Investments grundlegend trübt“, meint Kaplan. Die Energiewende sei jedoch kein kurzlebiger Trend: „Der Markt unterschätzt hier noch immer das langfristige Potenzial.“

Nachhaltigkeit umfasse zudem weit mehr als grünen Strom. So gebe es eine große Bandbreite an Anlagethemen, die von Trumps Reformen profitieren dürften, darunter Informationstechnologie, Medizintechnik, nachhaltiger Konsum und Kreislaufwirtschaft. Generell gelte: „Langfristige fundamentale Treiber setzen sich letztlich durch – unabhängig von zeitweiligen politischen Gegenwinden.“

Davon dürften wiederum Fondsgesellschaften profitieren, die trotz Widerständen an nachhaltigen Strategien festhalten. Gemessen am verwalteten Vermögen in grünen Fonds liegt aktuell sowohl in Europa als auch in den USA ein Anbieter unter allen Asset Managern deutlich vorn: Blackrock. Das Thema Nachhaltigkeit dürfte damit auch den Fondsriesen trotz des Imagewandels nicht loslassen.