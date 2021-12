Grüne Pinnwand: Henderson startet Nachhaltigkeits-Blog

In seinem Sustainable and Responsible Investment (SRI)-Blog präsentiert das Unternehmen Investoren, Fachleuten und der Öffentlichkeit seine Ansichten sowie Analysen zu Themen, die mit nachhaltigem Investieren zusammenhängen. In den ersten Einträgen geht es unter anderem um Sicherheit von Verbraucherprodukten, das in den USA diskutierte intelligente Stromnetz sowie um den Einsatz von Kernkraft zur Reduzierung von Treibhausgasen. Über den Link www.henderson.com/sriblog gelangen Sie direkt zum Blog.