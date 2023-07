Erkenntnisse des Plug-Power-CEO Wasserstoff befeuert die Brennstoffzellen-Entwicklung

Ulrik Fugmann (links) und Edward Lees

Als Portfoliomanager im Umweltsektor besteht unsere Aufgabe darin, nach innovativen Technologien mit Impact zu suchen. Ein Beispiel davon ist Wasserstoff. Aber wir wollen uns auch die Unternehmen hinter den Innovationen ansehen, unabhängig davon, wie groß oder klein sie sind. Wir sprechen mit Führungskräften solcher Unternehmen, um ihre Sicht auf aktuelle und zukünftige Chancen zu erfahren.

Kürzlich sprachen wir mit Andy Marsh, CEO von Plug Power, einem globalen End-to-End-Anbieter von grünem Wasserstoff. Wir wollten Näheres über das weitreichende Potenzial von Wasserstoff erfahren, um sicherzugehen, dass hinter dem sauberen Wasserstoff-Ökosystem mehr steckt als nur ein Hype.

Wasserstoff wird zum integralen Bestandteil von Stromnetzen

Wasserstoff wird seit langem für industrielle Zwecke genutzt. Doch was ihn zu einer so großen Chance macht, ist der zunehmende Wandel von grauem zu grünem Wasserstoff. Dieser wird aus erneuerbaren Energiequellen statt aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Wir sprachen mit Andy Marsh auch über die Dekarbonisierung typischerweise brauner Industrien wie Stahl- und Zementherstellung sowie über Transport und Energiespeicherung.

Für Marsh liegt das zukünftige Potenzial von grünem Wasserstoff darin, dass man ihn in großen Mengen transportieren kann. Er verwies auf die derzeit in Dänemark durchgeführten Arbeiten zum Bau einer Wasserstoffpipeline durch Mitteleuropa. Marsh geht davon aus, dass die Verfügbarkeit solcher Pipelines, so wie heute von Erdgaspipelines, immenses Potenzial eröffnen wird: „Grüner Wasserstoff könnte alles ersetzen, was derzeit eine Hochtemperaturverbrennung erfordert und auf Erdgas und Öl angewiesen ist.“

Er rechnet damit, dass Wasserstoff zu einem integralen Bestandteil von Stromnetzen wird, wobei wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen als Backup für Solar- und Windenergie dienen. Auch der Transportsektor habe das Potenzial für eine große Wasserstofftransformation. Flüssiger Wasserstoff wird bereits mit Langstrecken-Nutzfahrzeugen in Verbindung gebracht. Marsh erwartet, dass er auch den Verbraucherfahrzeugmarkt aufrütteln könnte, indem er Elektroautos eine Hybridkomponente hinzufügt. Damit könnte an Wasserstofftankstellen genauso getankt werden wie an herkömmlichen Tankstellen.

Marsh zufolge werde „der Streit darüber, was besser ist – Batterien oder Brennstoffzellen?“ verschwinden und es werde zu einem Mix aus beidem kommen, was viele Probleme löst. „Während die Welt immer weiter elektrifiziert und Wasserstoff zum neuen wichtigen Energieträger wird, gehen die Menschen kreative Wege zur Nutzung von Wasserstoff, an die heute noch niemand denkt.“

Drei Impulsgeber für die Wasserstoffwirtschaft

Die Ambitionen für eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft wurden durch drei Schlüsselmomente des vergangenen Jahrzehnts befeuert. Marsh erinnert sich, dass es nach dem Pariser Abkommen im Jahr 2016 zwei bis drei Jahre gedauert hat, bis die Menschen erkannt haben, dass grüner Wasserstoff die einzige Möglichkeit zur Dekarbonisierung bestimmter stark emittierender Industrieanwendungen wie der Betonherstellung war. Er sagt: „Das war ein wichtiger Moment, denn es hat eine Weile gedauert, bis den Leuten klar wurde, dass Elektrizität in diesen Prozessen nicht funktionieren würde.“ Und jetzt prognostiziert Bloomberg, dass zukünftig 20 Prozent des weltweiten Energiebedarfs aus Wasserstoff gedeckt werden.

Die Pandemie war ein Weckruf und führte zu Build Back Better-Ansätzen. Die Verbraucher selber sehen sich Marsh zufolge inzwischen veranlasst, den Zielen der Regierung, die mit umfangreichen Ausgaben einhergehen, zu folgen. Er erklärt: „Wasserstoff nimmt eine herausragende Stellung ein, weil die Menschen erkennen, dass dort die Arbeitsplätze und Chancen der Zukunft liegen.“ Vor diesem Hintergrund stellen viele Staaten große öffentliche Mittel bereit.

Marsh verwies darauf, dass der Krieg in der Ukraine die Dringlichkeit der Energieunabhängigkeit und der Notwendigkeit deutlich gemacht habe, eine Zukunft zu sichern, in der Energie leicht verfügbar und kein Problem der nationalen Sicherheit sei – ein Problem, das Wasserstoff lösen könnte.

Plug Power hat 200 Wasserstofftankstellen und plant neue Elektrolyseanlagen

Plug Power hat die Dynamik der vergangenen Jahre genutzt, um ein komplettes Wasserstoff-Ökosystem aufzubauen. Es nutzt Elektrolyseure, um aus Wasser und grüner Energie Wasserstoff zu erzeugen und ihn in kryogener Form zu speichern. Mittlerweile hat das Unternehmen weltweit mehr als 200 Tankstellen installiert und ist der größte Nutzer von flüssigem Wasserstoff.

Um seine Ambitionen voranzutreiben, baut Plug Power eigene Produktionsstätten, um zu einem integrierten Wasserstoffanbieter zu werden. Das erste Wasserstoffwerk ist kürzlich in Georgia ans Netz gegangen, es folgen Texas, New York und Louisiana. Der Ehrgeiz des Unternehmens zeigt sich in der zügigen Umsetzung der Pläne – die Anlage in Georgia brauchte vom ersten Spatenstich bis zur Erzeugung von flüssigem Wasserstoff nur 48 Wochen.

Marsh erklärte, dass die umfangreiche Erfahrung von Plug Power für zukünftige Projekte genutzt wird: „Unsere Verfahren wurden so entwickelt, dass wir sie leicht duplizieren können.“ Er ergänzte, dass die Erkenntnisse des Unternehmens auch in Europa zum Einsatz kommen sollen und in Finnland bereits Entwicklungsaktivitäten geplant seien: „Bis 2030 planen wir den Bau von Elektrolyseanlagen mit einer Leistung von zwei Gigawatt zur Erzeugung von Wasserstoff für bislang schwer zu dekarbonisierende Zwecke.“

Warum Kritiker unrecht haben, es sei noch zu früh, um zu investieren

Auch wenn die Dynamik nicht zu leugnen ist, behaupten Kritiker weiterhin, dass es noch zu früh sei, in Wasserstoff zu investieren. Die Verfahren seien bisher noch nicht kosteneffizient genug, heißt es. Um diese Argumente zu entkräften, zog Marsh Parallelen zu den Erfahrungen in der drahtlosen Kommunikation und unterstrich, dass viele der Grundlagen gleich sind. „Um das Jahr 1993/94 war erkennbar, dass der richtige Zeitpunkt für Mobiltelefonie gekommen war: Die Technologie und die Kosten sanken, und es gab auf der ganzen Welt einen starken staatlichen Impuls für die drahtlose Kommunikation. Das Gleiche passiert heute mit Wasserstoff.“

Der Plug-Power-CEO fügte hinzu, dass die Treiber dieses Mal nicht nur von der Regierungspolitik ausgehen, sondern auch von Unternehmen, die grünen Wasserstoff nutzen, um ihre Netto-Null-Ziele voranzutreiben. Das gelte auch für die Verbraucher: „Die junge Generation möchte nachhaltige Produkte kaufen. Sie will kein Öl und Gas mehr und Produkte sowie Dienstleistungen von Unternehmen, die das Netto-Null-Ziel erreichen.“

Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere bei der Einführung neuer Technologien. Marsh weist darauf hin, dass die Herausforderungen eher ingenieur- und geschäftsorientierter als technologiebezogener Natur sind. Er sagt: „Überraschungen passieren, aber man lernt nebenbei. Es sind die neuen Möglichkeiten und Bereiche, die wir zum Funktionieren bringen müssen. Diese müssen zur Routine werden – aber sie werden schneller zur Routine, weil die Technikgeschichte ähnliche Prozesse bei der Einführung des Mobilfunks schon einmal durchgemacht hat.“

Brennstoffzellenindustrie entwickelt sich ebenfalls weiter

Für Unternehmen wie Plug Power ist der Zugang zu Kapital auf Projektebene von entscheidender Bedeutung. Marsh schätzt jene Investoren, die eine längerfristige Vision für die Branche verfolgen und nicht jeden Tag ein- und aussteigen. Kapital wird für die Verwirklichung der umfassenden Wasserstoffvision von entscheidender Bedeutung sein: „Wir werden Anlagen selbst bauen, wir werden Anlagen mit Partnern bauen und wir werden Anlagen für Partner bauen. Und dabei kommen die Investoren in den USA und Europa ins Spiel. Ich bin davon überzeugt: Unsere Arbeit passt gut zu den Zielen europäischer und US-amerikanischer Unternehmen und der Politik von Europa und den USA.“

Bekanntlich führen nur wenige Investitionen direkt zum Anlageerfolg. Doch Unternehmen, die eine echte Wirkung erzielen, bieten gesuchte strukturelle Investitionsmöglichkeiten. Seit wir Plug Power 2019 in unsere Umweltportfolios aufgenommen haben, ist der Umsatz von 250 Millionen US-Dollar pro Jahr auf deutlich über 1 Milliarde US-Dollar gestiegen. Mittlerweile ist das Unternehmen auf fünf Kontinenten tätig und will bis 2030 täglich 2.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.

Doch während Marsh die Ziele von heute fest im Blick hat, verbringt er auch viel Zeit damit, über das Potenzial von morgen nachzudenken: „Da Wasserstoff das Wachstum der Brennstoffzellenindustrie vorantreibt, werden deren industrielle Produkte die Kosten für Wasserstoffprodukte effektiv senken – und sie dadurch zusätzlich wettbewerbsfähiger machen.“