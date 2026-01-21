Die Spannungen um Grönland befeuern die Verteidigungsindustrie. Ein spezialisierter ETF ermöglicht Anlegern den Zugang zu diesem boomenden Sektor – mit hohen Chancen und Risiken.

Der geopolitische Druck beflügelt Aktien, die der globalen Luft‑ und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie zuzuordnen sind.

Die transatlantischen Beziehungen stehen seit Jahresbeginn unter Hochspannung. Aus dem Weißen Haus waren Aussagen zu hören, in denen eine „Bandbreite von Optionen bis hin zum Einsatz des US‑Militärs“ zur Übernahme Grönlands angekündigt wurden. Mehrere europäische Regierungschefs wiesen die Drohungen entschieden zurück und bekräftigten die dänische und grönländische Souveränität.

Kurz darauf folgten Berichte über mögliche US‑Zusatzzölle auf Waren aus europäischen Staaten, die jüngst Truppen zu Übungen nach Grönland entsandt haben. Die Wortwahl aus Washington sowie die klare Gegenreaktion aus Europa verdeutlichen, wie schnell das sicherheitspolitische Umfeld selbst innerhalb des großen Bündnisses der westlichen Welt eskalieren kann – mit unmittelbaren Implikationen für weitere Rüstungsausgaben und die Bewertung einschlägiger Unternehmen.

Rüstungsaktien profitieren

Der geopolitische Druck beflügelt vor allem Aktien, die der globalen Luft‑ und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie zuzuordnen sind. Der Sektor selbst gehört seit Monaten zu den Börsengewinnern. Das belegt die Entwicklung der weltweiten Aerospace & Defense Indizes, die seit Jahresbeginn kräftig an Wert zulegen konnten, nachdem sie bereits im Vorjahr mit einem Plus von über 50 Prozent abgeschlossen hatten. Beflügelt wird die Entwicklung von Europas Sicherheitsdebatte, prall gefüllten Auftragsbüchern und steigenden Budgets zur strukturellen Modernisierung der westlichen Streitkräfte.

Fokussierter Zugang zur globalen Verteidigungsindustrie

Der First Trust Indxx Global Aerospace & Defence ETF (ISIN: IE000NVDQXE1) bietet eine fokussierte Investition in die internationale Luft‑ und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Der erst im Dezember 2024 in Irland aufgelegte Aktien-ETF bildet den Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index physisch voll replizierend ab und thesauriert seine Erträge.

Das Indexkonzept zielt auf Unternehmen ab, die weltweit in den Bereichen Luft‑ und Raumfahrt oder Verteidigung tätig sind – von Prime‑Contractors über Triebwerks‑ und Strukturzulieferer bis zu Elektronik‑ und Avionik-Spezialisten. Unternehmen, die 50 Prozent oder mehr ihres Umsatzes in diesen Teilbereichen erzielen, gelten als „Pure-Play“-Unternehmen. Für den Index werden insgesamt 50 Pure-Play-Titel nach deren Marktkapitalisierung ausgewählt.

Das aggregierte Gewicht der Unternehmen mit Sitz in den USA ist dabei auf 60 Prozent begrenzt, der verbleibende Rest wird proportional verteilt. Das maximale Gewicht einzelner Titel wiederum ist auf 4,5 Prozent begrenzt, um eine ausreichende Diversifikation sicherzustellen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und halbjährlich überprüft und neu zusammengestellt. Der First Trust ETF umfasst derzeit rund 50 Titel.

Regional dominiert – wenig überraschend – die USA mit gut 60 Prozent, flankiert von Großbritannien und Frankreich. Aus Deutschland ist ausschließlich das international tätige Unternehmen Rheinmetall im Index enthalten und unter den Top-20 positioniert. Zu den Schwergewichten zählen derzeit:

Boeing

RTX

Howmet Aerospace

L3 Harris Technologies

Lockheed Martin

Die zehn größten Positionen vereinen rund 45 Prozent des Portfolios auf sich. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen hat sich in den vergangenen Monaten nahezu verdoppelt und ist inzwischen auf rund 100 Millionen Euro angewachsen.

Rüstungsinvestments: Warum gerade jetzt?

Die zugespitzte Debatte um Grönland fungiert weniger als singuläres Ereignis, sondern als Katalysator für eine ohnehin laufende sicherheitspolitische Neuausrichtung. Europa hat bereits eine zusätzliche Präsenz im hohen Norden angekündigt und signalisiert Einigkeit gegenüber Washingtons Drohkulisse.

Parallel wächst der politische Konsens, die eigenen Fähigkeiten schneller auszubauen. Das stärkt mittelbar die Visibilität der Auftragspipelines – von Kampfjets und Transportern über Triebwerke, Sensorik, Präzisionsmunition bis hin zu Raumfahrt‑ und Frühwarnsystemen. Kurzgefasst: Sonderkonjunktur in der Verteidigungsbranche.

Sektor bleibt zyklisch und politikgetrieben

Wer investiert, sollte jedoch auch die Schattenseiten nicht ausblenden. Die Verteidigungsprogramme der Staaten sind großvolumig, aber auch anfällig für Verzögerungen, Haushaltsdebatten und Exportauflagen.

Die im Index und ETF ausgewählten Titel sind mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 27 und einem durchschnittlichen Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von fünf aktuell alles andere als günstig bewertet. Geopolitische Entspannung oder eine abrupte Kehrtwende in Washingtons Rhetorik könnten die Bewertungsfantasie rasch dämpfen und Kurskorrekturen auslösen.

Chancenreich, aber volatil

Der First Trust Indxx Global Aerospace & Defence ETF ist ein geeignetes Anlageinstrument für alle Investoren, die die strukturelle Aufrüstung in den Nato‑Staaten und verbündeten Volkswirtschaften abbilden möchten, bei reduzierten Einzeltitelrisiken aufgrund der globalen Streuung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die jüngste geopolitische Zuspitzung zwischen den USA und Europa rund um Grönland unterstreicht die Relevanz des Themas – sie ist aber zugleich Mahnung, dass politische Schlagzeilen in diesem Segment beidseitig wirken können. Für risikobewusste Anleger bietet der ETF als thematische Beimischung eine chancenreiche, aber volatile Wette auf anhaltend hohe Verteidigungsinvestitionen.