Trotz strengerer Kriterien erhalten 38 Prozent der Tarife im Rating von Franke & Bornberg zur Grundfähigkeitsversicherung die Bestnote. Schwache Produkte sehen die Analysen nicht.

Eine Grundfähigkeitsversicherung sichert Personen finanziell ab, wenn Sie eine Ihrer wichtigsten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten (Grundfähigkeiten) verlieren, wie zum Beispiel das Gehen, Sehen oder Sprechen.

Im diesjährigen Rating für die Grundfähigkeitsversicherung (GFV) hat das Analysehaus Franke & Bornberg (F&B) in zwei Kategorien insgesamt 165 Tarife von 27 Anbietern untersucht.

Produktgestaltung macht Markt unübersichtlich

Zu dem Produktbereich führen die Analysten aus, dass die Produkte oft stark seien, die Beratung jedoch nicht immer. Die Grundfähigkeitsversicherung werde dabei oft zu nah an der Berufsunfähigkeitsversicherung dargestellt, entscheidend sei stattdessen eine realitätsnahe Beratung mit verständlicher Erläuterung der Leistungsvoraussetzungen.

„Für Grundfähigkeiten gibt es nach wie vor keine einheitlichen Standards. Jede Gesellschaft entscheidet für sich, welche Fähigkeiten sie versichert und woran deren Verlust gemessen wird“, sagt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von ranke und Bornberg.

„Bei 40 Grundfähigkeiten und mehr kommt die Übersicht schnell abhanden.“ Manche Versicherer hätten Grundfähigkeiten auf bestimmte Berufe oder Zielgruppen zugeschnitten. Zudem verwende jeder Versicherer eigene Definitionen für den Verlust von Fähigkeiten, was den Vergleich erschwere. Insgesamt gibt es laut F&B aktuell 7.600 Tarifkombinationen am GFV-Markt.

Was guter Grundfähigkeitsschutz kostet

GF-Versicherungen sind meistens modular aufgebaut, so F&B. Zum Grundschutz können Kunden weitere Grundfähigkeiten oder Bausteine wie Arbeitsunfähigkeit (AU), schwere Krankheiten (Dread Disease) oder psychische Erkrankungen hinzufügen. Jeder Baustein erhöht die Prämie. Ein Berechnungsbeispiel:

Quelle: Franke & Bornberg

Das ist neu im Rating 2025

Das aktuelle Rating legt laut F&B strengere Maßstäbe als zuvor. Es konzentriere sich auf die in der Praxis relevantesten Fähigkeiten, um die tatsächliche Leistungsstärke der Tarife zu messen. Die bloße Anzahl von „teilweise wenig bedeutsamen Fähigkeiten“ spiele demgegenüber keine Rolle.

Neu hinzugekommen ist im diesjährigen Rating die Grundfähigkeit „Ziehen oder Schieben“. Diese umfasse komplexe Bewegungsabläufe und sei im Beruf wie auch im Alltag wichtig – besonders in der Pflege. Ebenfalls neu im Kriterienkatalog ist die Möglichkeit, die Vertragslaufzeit an die Regelaltersgrenze anzupassen. Für die Grundfähigkeiten „Stehen“ und „Sehen“ haben die Analysten nach eigener Aussage die Bewertung weiter präzisiert.

Für folgende 16 Kern-Grundfähigkeiten wird geprüft, ob eine entsprechende Definition in einer ausreichenden Wertigkeit im Bedingungswerk aufgeführt ist:

Hände gebrauchen (Beweglichkeit)

Hände gebrauchen (Feinmotorik)

Hände gebrauchen (Greifen/Kraft aufwenden)

Sprechen

Treppensteigen

Knien oder Bücken

Stehen

Arme gebrauchen

Heben und Tragen

Autofahren

Sitzen

Sehen

Hören

Gehen

Ziehen oder Schieben

Geistige Leistungsfähigkeit

Zudem sinkt die maximal erreichbare Punktzahl im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent. Das verhindere Punkte-Mitnahmeeffekte für Passagen, die mittlerweile Standard seien, etwa beim Geltungsbereich oder bei schuldlos verletzter Anzeigepflichte. Franke: „Für Kriterien, die im Zuge des Wettbewerbs zu Standards werden, verringern wir die Gewichtungen. Auf diese Weise werten wir alle Kriterien auf, die tatsächlich einen Unterschied machen“.

So funktioniert die Methodik

Insgesamt gehen in die Bewertung 70 Prüfkriterien (Kategorie „Grundfähigkeit“) beziehungsweise 78 Prüfkriterien („Grundfähigkeit Plus“) ein. In letzteres Segment fallen solche Tarife, die zusätzliche Leistungsauslöser wie schwere Krankheiten enthalten.

Als Quellen für das Rating werden ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null (für die schlechteste) bis 100 (für die beste Ausprägung) eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet, so die Analysten.

Welcher Notenspiegel verwendet wird

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift F&B auf ein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut), „FF+“ (gut), „FF“ (befriedigend), „F+“ (ausreichend) und „F“ (mangelhaft) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind laut der Autoren so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen für die Tarife errechnete Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. So können nur solche Produkte die Höchstnote erreichen, „die alle relevanten Grundfähigkeiten in der geforderten Qualität absichern“, so die Analysten.

Anbieterfreundliche Benotung

Aufgrund der zur bekannten Schulnoten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema allerdings auch als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Die Ergebnisse

Stolze 40 Prozent der Tarife in der Kategorie „Grundfähigkeit“ erhalten die Höchstnote „FFF+“. Das sind aber weniger als vor zwei Jahren, also bei der damaligen Bewertungssystematik faste jede zweite Offerte ganz oben platziert war. F&B sieht die strengeren Kriterien hierfür als ursächlich an.

Ein Drittel der Tarife scheitere an einer besseren Note vor allem, weil sie die neue Grundfähigkeit „Ziehen oder Schieben“ oder eine andere der 16 Kern-Grundfähigkeiten nicht absichern, so die Autoren. Dennoch fällt auf, dass die drei unteren Wertungsklassen allesamt unbesetzt sind, schlechter als „befriedigend“ ist kein Angebot.

In der grafisch nicht abgebildeten Kategorie „Grundfähigkeit Plus“ erhalten nur 21 von 73 Testkandidaten die Höchstnote (28,8 Prozent). Fast ein Drittel bekommen ein „FFF“ (sehr gut), rund ein Achtel die Note „FF+“ und etwa ein Viertel „FF“. Schlechtere Noten gibt es auch hier nicht.

13 Gesellschaften bekommen für mindestens einen ihrer Tarife die Höchstnote „FFF+“. Hierzu gehören:

Franke und Bornberg veröffentlicht alle Ergebnisse auf Tarifebene – getrennt nach klassischen Grundfähigkeitstarifen und „Grundfähigkeit Plus“-Tarifen hier.