Premiumcircle „Grundfähigkeitsversicherungen sind nicht ernsthaft zu empfehlen“

DAS INVESTMENT: Sind Versicherer in der Lage ihr BU-Produkt zu erklären? Unter diesem Titel hat Premiumcircle Ende 2021 einen kurzen Filmbeitrag veröffentlicht. Wie lautet denn Ihre Antwort auf diese Frage?

Hendrik Scherer: Nein. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist aufgrund von insgesamt 130 unverbindlichen Formulierungen und unbestimmten Begriffen in den AVB für Vermittler wie für Versicherte nicht kalkulierbar. Hier kann niemand sagen, was wann wie überhaupt versichert ist. Selbst die Versicherer nicht. Das hat Ende 2021 eine Studie unserer Werkstudentin bestätigt, deren Ergebnisse im Filmbeitrag präsentiert werden.

Gibt es da keine Ausnahmen?

Scherer: Doch. Wir haben 2020 Elipslife darin unterstützt, in ihren AVB zur betrieblichen Arbeitskraftabsicherung komplexe Änderungen durchzuführen. In der 2. Jahreshälfte 2022 wird es einen weiteren BU-Versicherer geben, der zumindest durch Präzision in seinem Anforderungskatalog zur Leistungsbeantragung für Vermittler wie Versicherte künftig erhebliche Wettbewerbsvorteile haben wird.

Wie sieht es bei der Grundfähigkeitsversicherung aus? Schließlich ist das Konzept viel einfacher als das einer BU-Versicherung: Es werden bestimmte Grundfähigkeiten wie Sehen, Hören, Sprechen, Gehen, Stehen oder Greifen versichert. Verliert der Kunde eine oder mehrere davon, zahlt der Versicherer.

Scherer: Grundfähigkeitsversicherungen sind aktuell nicht ernsthaft zu empfehlen. Die derzeitigen Produkte stehen der BU-Versicherung sowohl bei der Leistungsbeschreibung als auch beim Anforderungskatalog zur Leistungsbeantragung an auslegbaren Unverbindlichkeiten in nichts nach. Premiumcircle hat aktuell 25 Anbieter solcher Policen analysiert und 48 versicherbare Grundfähigkeiten mit insgesamt rund 600 unterschiedlichen leistungsauslösenden Ausprägungen identifiziert. Die Bandbreite an versicherbaren Grundfähigkeiten bewegt sich dabei zwischen 25 und 35 von 48, die aufgrund unterschiedlichster qualitativer Leistungsausprägungen bei keinem Anbieter in ein sinnvolles Kombinations-Ranking überführbar sind. Die Unklarheiten potenzieren sich im Verhältnis zur BU-Versicherung nochmals erheblich.