Grundlagenwissen Netfonds veröffentlicht Infos über Investmentfonds

Laut Wertpapierhandelsgesetz sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, Kunden in verständlicher Form Informationen zur Verfügung zu stellen, die nach vernünftigem Ermessen über die Art und Risiken der ihnen angebotenen Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen aufklären. Bevorzugt sollte das lesenswert, aktuell und optisch ansprechend dargeboten werden.Seit vielen Jahren bietet eine derartige Aufklärung in standardisierter Form nur der Bankenverlag an. Mitte 2013 begannen die Überlegungen der Netfonds Gruppe, ein eigenes Standardwerk nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln, um dieses Beratern und auch Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Fokus stand der Ansatz, zügig auf rechtliche Veränderungen einzugehen sowie eine leicht verständliche und optisch ansprechende Lektüre zu schaffen.Mit der auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwältin Sarah Lemke wurde eine Autorin gewonnen, die gemeinsam mit Christian Hammer, dem Geschäftsführer der NFS Netfonds, ein wegweisendes Werk entwickelt hat. Die neue 104-seitige Broschüre trägt den Namen „Grundlagenwissen Investmentfonds“ und wird kurzfristig um weitere Produktbereiche ergänzt.In enger Kooperation mit der Internetseite FinanzKun.de werden diese Informationen auch Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Digital aufgearbeitet steht diese Ausarbeitung unter dem Begriff Grundlagenwissen zur Verfügung.Berater können sich auf der Seite Finanzkun.de auch als „Befürworter“ registrieren und erhalten in Kürze eine individualisierte PDF. Zusätzlich ist geplant, das Grundlagenwissen in die von der Netfonds Gruppe genutzten Beraterplattform zu integrieren, damit die Bereitstellung in einem geschlossenen Beratungskreislauf erfolgen kann.„Mit unserem Engagement wollen wir praxisnahe Lösungen für Berater und Kunden gleichermaßen schaffen und sind uns sicher, dass uns das gelungen ist“, konstatiert Christian Hammer die NFS Netfonds - Initiative.