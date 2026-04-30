Trotz Rezessionssorgen planen viele Versicherer, ihre Allokation in Private Assets weiter auszubauen. Warum das kein Widerspruch ist, erklärt Volker Anger von GSAM.

DAS INVESTMENT Versicherungen: Ihre Umfrage zeigt: 55 Prozent der Versicherer rechnen in den nächsten drei Jahren mit einer US-Rezession. Trotzdem planen 62 Prozent, ihre Allokation in Private Assets weiter auszubauen. Ist das strategische Überzeugung oder schlicht mangelnde Alternative?

Volker Anger: Versicherer, die mit einer Rezession rechnen, ziehen häufig eine Erhöhung der Kreditqualität ihres Portfolios in Betracht. Dies schließt Investitionen in Private Assets keineswegs aus. Zwar weisen Private Assets im Vergleich zu börsennotierten Anlagen ein höheres Liquiditätsrisiko auf, sie entwickeln sich in einer Rezession aber nicht unbedingt schlechter - insbesondere dann, wenn sie mit einer Buy-and-Hold-Strategie bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Im Gegenteil: Aufgrund stärkerer struktureller Sicherheiten und häufig geringerer realisierter Verluste können Private Assets sogar als defensiv eingeschätzt werden.

Darüber hinaus wirkt das derzeit sehr niedrige Spread-Niveau als deutlicher Rückenwind für die privaten Märkte: Der zusätzliche Renditeaufschlag, der bei vergleichbarer Kreditqualität erzielt werden kann, stellt einen zentralen Anreiz dar. Ähnlich beobachten wir ein steigendes Interesse an öffentlichen Verbriefungen, da Versicherer versuchen, differenzierte Risikoprämien zu vereinnahmen und die Gesamtrendite ihrer Portfolios gezielt zu verbessern.

Die Umfrageergebnisse sind global. Was unterscheidet europäische – und speziell deutsche – Versicherer in ihrer Haltung zu Private Markets von ihren Peers in den USA oder Asien? Gibt es strukturelle Faktoren wie Solvency II, die das Allokationsverhalten hier anders prägen?

Anger: Weltweit beabsichtigten 23 Prozent der Versicherer, das Liquiditätsrisiko zu erhöhen statt zu senken. Für Versicherer in EMEA beziehungsweise in der DACH-Region lag dieser Wert dagegen nur bei 6 Prozent beziehungsweise 7 Prozent.

Warum?

Anger: Zu diesem Ergebnis dürften in Europa mehrere Faktoren beitragen. Zum Einen wäre da die Struktur der Verbindlichkeiten, das sogenannte Liability Profile. In den USA sind die Verbindlichkeiten insgesamt stärker von Annuitäten im Lebensversicherungsbereich geprägt, was grundsätzlich besser zu illiquiden Anlagen passt. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Vereinigten Königreich, wo Annuitäten einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen und entsprechend zu einem höheren Anteil illiquider Assets auf der Aktivseite führen. Ein weiterer Faktor sind die Kapitalanforderungen. Solvency II sieht für Schuldtitel ohne Rating vergleichsweise vorteilhafte Kapitalanforderungen vor. Gleichzeitig erschwert die hohe Belastung für langlaufende Kreditrisiken bestimmte illiquide Investments aus Kapitalsicht. Zudem haben US-Versicherer ihre Allokation in geratete Note-Instrumente erhöht, während die Behandlung von Verbriefungen unter Solvency II dies für europäische Investoren oft deutlich schwieriger macht. Die Markttiefe spielt ebenfalls eine Rolle. Auch wenn zunehmend währungsgesicherte Lösungen verfügbar sind, ist der Markt für Private Assets in den USA nach wie vor deutlich weiter entwickelt und tiefer als in Europa.

Das liegt also eher an den äußeren Rahmenbedingungen?

Anger: Nicht unbedingt. Auch Bestandsportfolios spielen eine Rolle. Europäische Versicherer verfügen häufig über umfangreiche Altbestände an Immobilien, deren Umstrukturierung oder Reduktion nur schwer umzusetzen ist und die zusätzliche Flexibilität in der Allokation begrenzen. Auch die Unternehmensgrößen unterscheiden sich: In Europa gibt es eine größere Zahl kleinerer Versicherer. Diese verfügen oftmals über weniger spezialisierte Expertise bei der Modellierung illiquider Assets sowie über begrenztere Ressourcen für eine umfassende Due Diligence. Unterschiede gibt es auch in der Eigentümerstruktur: Der Anteil von Versicherern mit Private-Equity-Eigentümern ist in den USA deutlich höher. Diese verfolgen in der Regel eine stärkere Allokation in illiquide Anlageklassen, was sich auch auf die Asset-Allokationsentscheidungen der Versicherer auswirkt.

Asiatische Versicherer weisen im Durchschnitt niedrigere Allokationen in alternativen Anlagen auf als ihre europäischen oder US-amerikanischen Pendants. Allerdings könnten die jüngsten Übergänge zu risikobasierten Regulierungsregimen in mehreren Ländern der Region zu steigenden Allokationen führen.

Europäische Versicherer halten laut der Aufsichtsbehörde Eiopa inzwischen 514 Milliarden Euro in Private Credit – rund 5,1 Prozent ihrer Gesamtanlagen. Gleichzeitig hat die Branche zuletzt erlebt, was passiert, wenn Liquiditätsversprechen auf illiquide Anlagen treffen: Blackstone sah sich im ersten Quartal 2026 bei seinem Private Credit Fund mit Rückgabewünschen von 7,9 Prozent konfrontiert, weit oberhalb des regulären Fünf-Prozent-Limits, Blackrock verhängte ein Gate bei seinem HPS-Fonds. Sind solche Engpässe typisch für Private Markets-Anlagen institutioneller Versicherer?

Anger: Als übergeordneter Kontext ist wichtig: Institutionelle Investoren, darunter auch Versicherer, investieren seit langem in private Märkte. Gerade Private Credit ist Teil eines längerfristigen Allokationstrends, weil viele institutionelle Investoren damit ihr Spektrum an einkommensgenerierenden Anlagen über öffentliche Marktsegmente hinaus erweitern und ihre Portfolios diversifizieren wollen. Typischerweise verfolgen diese Investoren einen Liability-Driven-Investment-Ansatz mit langfristigem Horizont, können daher auf Liquidität verzichten und erhalten dafür attraktive zusätzliche risikoadjustierte Renditen. Zudem erfolgt das Engagement institutioneller Investoren traditionell über geschlossene Fondsstrukturen oder dedizierte Spezialmandate.

Die jüngsten Schlagzeilen über Rücknahmen und Liquiditätsdruck im Private-Credit-Markt betrafen überwiegend Evergreen-Fonds, die vor allem an Wealth-Management- und Retail-Kanäle vertrieben werden. Gerade dieses Marktsegment hat in den vergangenen Jahren besonders in den USA starkes Wachstum bei der Kapitalaufnahme verzeichnet, etwa über Strukturen wie Business Development Companies. Treiber waren das Bedürfnis vieler Anleger, ihre Portfolios stärker in alternative Anlagen zu diversifizieren und im Vergleich zu Public Markets attraktivere Renditechancen zu erschließen.

Dabei ist jedoch entscheidend: Diese Evergreen-Vehikel sind von vornherein mit klar definierten Liquiditätsbedingungen und strukturellen Liquiditätsmanagement-Instrumenten konzipiert, etwa Rücknahmebegrenzungen und weiteren Mechanismen, um periodische Liquidität bereitzustellen. Diese sind bewusst auf die geringere Liquidität der zugrunde liegenden Private-Market-Assets abgestimmt und sollen in Stressphasen gerade dazu dienen, Anleger vor erzwungenen Notverkäufen in Marktverwerfungen zu schützen.

Für institutionelle Versicherer sind solche Engpässe daher in der Regel deutlich weniger problematisch als für Retail-nahe Vehikel, sofern die Allokation sauber mit den Passivseite-Anforderungen abgestimmt ist und über geschlossene oder maßgeschneiderte Strukturen erfolgt. Relevanter ist aus Sicht institutioneller Anleger vielmehr die Frage, ob Evergreen-Strukturen die Anreize der Manager verschieben – weg von selektivem Investieren hin zu möglichst schneller Kapitalplatzierung.

Wovon hängt denn das Illiquiditätsrisiko am meisten ab?

Anger: Vor allem von der Größe der Evergreen-Plattform im Verhältnis zur gesamten Investitionskapazität des Managers im Private-Credit-Segment sowie der Größe dieser Plattform im Verhältnis zur Origination-Pipeline des Managers. Während die jüngsten Ereignisse manche Retail- und Wealth-Management-Investoren im Zweifel dazu veranlassen könnten, sich kurzfristig aus dem Private-Credit-Segment zurückziehen, sehen wir, dass viele institutionelle Investoren diese Marktphase vielmehr als attraktiven Ein- oder Wiedereinstiegszeitpunkt betrachten. Das Angebots-Nachfrage-Ungleichgewicht, das in den vergangenen Jahren hauptsächlich zugunsten der Kreditnehmer wirkte, könnte sich vor dem Hintergrund dieser Dynamik umkehren. Dies würde tendenziell zu steigenden Spreads, strengeren Strukturen und verbesserter Dokumentation führen. Für geduldige, gut kapitalisierte Investoren und Plattformen haben solche Marktphasen historisch häufig besonders attraktive risikoadjustierte Opportunitäten hervorgebracht.

In Ihrer Umfrage führt Asset-Backed Finance die Liste der geplanten Aufstockungen mit einem Nettoanteil von 38 Prozent an – noch vor Direct Lending und Private Equity. Was steckt hinter diesem Trend?

Anger: Versicherungsinvestoren weltweit überprüfen derzeit ihre Allokationen in öffentlich gehandelten Fixed-Income-Portfolios. Gesucht werden hochwertige laufende Erträge sowie Diversifikation jenseits des klassischen Unternehmensanleiherisikos. Asset-Backed Finance ist dabei ein zentraler Treiber der Ausweitung in Richtung Private Credit, da diese Anlageklasse Diversifikation, verbesserte Renditen und robuste strukturelle Sicherheiten miteinander verbindet. Ein großer Teil unserer US-amerikanischen Versicherungspartner hat ABF bereits fest in die Portfolios integriert, wobei viele ihre Allokationen weiter erhöhen, da sich das Wertversprechen dieser Anlageklasse zunehmend bewährt. Internationale Versicherungsbilanzen folgen dieser Entwicklung immer mehr.

Welche Segmente innerhalb von ABF sind für Versicherer besonders attraktiv?

Anger: Für europäische Versicherer – insbesondere für solche, die der Standardformel unter Solvency II unterliegen – sind vor allem jene Segmente attraktiv, die nicht als Verbriefung eingestuft werden.

56 Prozent der befragten Versicherer sehen die größten Renditechancen im Bereich Infrastruktur und Rechenzentren. Ist das eine realistische Einschätzung – oder droht hier eine Überhitzung ähnlich wie bei anderen Infrastruktur-Hypes der Vergangenheit?

Anger: Aktuell beobachten wir ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das insbesondere bei Rechenzentren und angrenzenden Sektoren zu sehr attraktiven Investitionsbedingungen führt. Aus unserer Sicht besteht die Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren, sofern Investitionen selektiv, diszipliniert und vorsichtig in gut strukturierte Transaktionen mit mehreren Ebenen des Downside-Schutzes erfolgen.

79 Prozent der Versicherer erwarten, dass der US-Leitzins moderat auf 3,0 bis 3,5 Prozent sinkt. Führt das zu einer Rückkehr in klassische Anleihen – oder ist die strategische Hinwendung zu Private Assets inzwischen so verfestigt, dass sinkende Zinsen daran nichts mehr ändern?

Anger: Sinkende Leitzinsen beeinflussen zwar die laufende Verzinsung variabel verzinslicher Anlagen, doch die Erwartungen über den zukünftigen Zinsverlauf prägen die künftig erwartete Gesamtrendite sowohl von variabel als auch von festverzinslichen Anleihen, die Versicherer heute erwerben können. Hinzu kommt, dass nicht alle privaten Assets variabel verzinst sind; wir sehen durchaus Interesse an privaten Anlagen mit längerer Duration.

Hervorzuheben ist außerdem, dass genau jene Versicherer, die von fallenden Leitzinsen ausgehen, gleichzeitig signalisieren, ihre Allokationen in Private Assets weiter erhöhen zu wollen. Das spricht dafür, dass die erwartete Zinsentwicklung bereits in ihren strategischen Überlegungen berücksichtigt ist.

Darüber hinaus hängt die Attraktivität von Public Credit maßgeblich vom weiteren Verlauf der Credit Spreads ab. Wir beobachten derzeit eine weitere Verschiebung hin zu einer Barbell-Strategie, bei der hochwertige Staatsanleihen mit Private-Credit-Investments kombiniert werden. Sollte es zu einer Normalisierung der Credit Spreads kommen, könnte sich diese Allokationsstruktur entsprechend wieder angleichen.

Außerdem ist die Bedeutung privater Märkte inzwischen strukturell verankert. Immer mehr Unternehmen bleiben länger privat, und der Zugang zu privatem Kapital ist für viele Versicherer zu einem Kernbestandteil der strategischen Portfoliokonstruktion geworden.

Ihr Kollege Jared Klyman betont, dass in einem komplexeren Umfeld disziplinierte Asset-Auswahl auf privaten wie öffentlichen Märkten wichtiger ist denn je. Wie verändert sich konkret die Manager-Selektion bei Versicherern – und welche Fehler sehen Sie bei der Managerauswahl am häufigsten?

Anger: Vor dem Hintergrund eines immer anspruchsvolleren Marktumfelds entwickelt sich die Managerselektion bei Versicherern zunehmend hin zu einem deutlich rigoroseren, datengetriebenen Ansatz, der von intensiverer Due Diligence und einer stärkeren Konzentration auf ausgewählte Manager geprägt ist.

Angesichts steigender Kreditrisiken legen Versicherer verstärkt Wert auf Manager mit nachweislicher Erfahrung über verschiedene Marktzyklen hinweg sowie auf die Fähigkeit, in schwierigen Phasen defensive Positionierungen einzunehmen – anstatt den Fokus ausschließlich auf Renditeoptimierung in Aufschwungphasen zu legen.

Zudem werden Manager mit globaler Reichweite und Cross-Asset-Expertise über öffentliche und private Märkte hinweg bevorzugt, weil sie flexibler auf Relative-Value-Chancen reagieren können.

Schließlich spielt – insbesondere bei offenen Fondsstrukturen – die Zusammensetzung der Investorenbasis eine zunehmend zentrale Rolle. Versicherer achten verstärkt darauf, Manager mit einer breit diversifizierten, globalen Kundenbasis auszuwählen, da diese Struktur in Phasen von Liquiditätsstress einen wichtigen Schutz bietet und das Risiko abrupter Mittelabflüsse reduziert.