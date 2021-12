GSAM-Vertriebsspezialist im Interview „Aktien-Anlagekultur hierzulande wenig ausgeprägt“

Ein Großteil der Befragten geht von einer langen Niedrigzinsphase aus, die noch drei, fünf oder mehr Jahre anhält. Selbst Kapitalmarktexperten rechnen schon mit einem Zinsanstieg in zwei Jahren. Umso mehr überrascht es, dass Anleger nicht bereit sind, ihre Anlage der herrschenden Niedrigzinsphase anzupassen. Dabei ist ein Großteil mit seiner Geldanlage insgesamt unzufrieden.Dass sich am Anlageverhalten nichts ändert, glaube ich nicht. In Summa sieht man: Es gibt viele Mittelzuflüsse in Fonds. Das stimmt positiv. Mehr und mehr Privatanleger entdecken für sich diese Anlageform. Aber um Vertrauen zu schaffen, damit noch mehr investiert wird, sind alle Fondsanbieter und Finanzdienstleister gefragt. Denn die Umfrage hat auch gezeigt: Die, die tatsächlich Aktien halten, sind mit großer Mehrheit zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Anlage. Zuerst muss aber die gute Beratung kommen.Da bin ich skeptisch. Die Leute, die heute Vermögen haben, haben zum Großteil eine eher geringe Affinität zu den neuen Medien - gerade wenn es um die Geldanlage geht. Da kommt vermutlich nur ein verschwindend geringer Anteil über digitale Medien. Der Großteil der Mittelzuflüsse kommt über die Beratung von Banken und anderen Finanzdienstleistern.Für uns als Asset Manager gibt es noch viel zu tun: Wir müssen Aufklärungsarbeit mithilfe unserer Vertriebspartner leisten, um mitzuhelfen, die Wertpapierkultur in Deutschland zu stärken. Auch durch die voraussichtlich niedrigen Zinsen in den nächsten Jahren versprechen wir uns noch Zulauf. Aktien oder die Aktienfondsanlagen versprechen momentan das höchste Renditepotenzial – mit einem langen Anlagehorizont.Anleger sind ihrem Lieblingskind, dem Sparbuch, sehr treu. Insofern ist das Thema Beratung wichtig. Es ist viel Unsicherheit über Wertpapieranlage verbreitet, da muss die gesamte Finanzbranche zusammen daran arbeiten, das zu ändern. Und so bei den Anlegern das Vertrauen gewinnen, dass Wertpapierberatung wertvoll und gut ist. Außerdem müsste schon bei der Schulbildung damit angefangen werden. Wissen über Wirtschaft und Kapitalmarkt wird bisher in der Schule viel zu wenig vermittelt.