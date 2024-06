Das Fintech Gubbi hat einen neuen Mitarbeiter: David Schnetzer arbeitet dort seit dem 1. Juni als Leiter der Abteilung Lizenz-Blockchain-Lösungen (Head of Licence Blockchain Solutions). In dieser Position ist er Teil des Führungsteams von Gubbi in Deutschland und der Tochtergesellschaft Gubbi Technology in Wien.

Zu den Aufgaben von Schnetzer gehört die Mitarbeit in Projekten, die IT-Lösungen vorwiegend für Banken und Neobroker anbieten. Zusätzlich liegt sein Fokus laut Mitteilung darauf, bestehende und neue Geschäftsmodelle im Finanzbereich mit Digital Assets zu entwickeln und zu festigen. Da die IT-Entwicklung auf bei Gubbi selbst eine eigenständige Dienstleistung ist, ist er außerdem für die interne Regulatorik und Zertifizierung zuständig.

Schnetzer war zuvor unter anderem Geschäftsführer bei Tmia, einem registrierten Verwahrer für Digital Assets. Dort hat er das Anmeldverfahren bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht geführt sowie Konzepte für Digital Assets implementiert.