Redaktion 07.07.2016

Günter Grünwald als EM-Berichterstatter „Die Belgier sollen auch ganz tolle Beine haben“

Am Sonntag ist die Euro 2016 schon wieder Geschichte. Was wohl nur wenige Fans vermissen dürften, sind deren allgegenwärtigen Experten-Runden. Dort geht es zwar nicht mehr so bierselig zu wie in der nach wie vor sehenswerten Parodie von Günter Grünwald aus dem Jahr 2008. Unterhaltsamer macht das die Sache jedoch kaum.