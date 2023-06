CFP, CFEP, EFPA Gütesiegel für Berater: FPSB vergibt neue Zertifikate

Der FPSB (Financial Planning Standards Board) hat in einer Feierstunde neue Zertifikate an Finanzberater vergeben. Dabei wurden 61 Investmentprofis ausgezeichnet, 19 als CFP (Certified Financial Planner), vier als CFEP (Certified Foundation and Estate Planner), 24 als EFPA (European Financial Advisor). Ein Zertifikat qualifizierte einen Berater zum CGA (Certified Generations Advisor), Vorstufe zum CFEP. Zudem verlieh das FPSB zwölf Zertifikate an Beraterinnen und Berater, die nach der Beratungs-DIN-Norm 22222 tätig sind – eine Zertifizierung, die über die österreichischen Gesellschaft Austrian Standards Plus erfolgt.

„Wir freuen uns über das anhaltend starke Interesse der Finanzberater und Finanzplaner an den Zertifizierungen“, lässt sich Rolf Tilmes, Chef des FPSB Deutschland, anlässlich der Verleihungen zitieren. Tilmes setzt sich seit vielen Jahren für die Qualitätssiegel ein. Er ist Gründervater des FPSB Deutschland – die Idee stammt ursprünglich aus den USA.

CFP gilt als Qualitätssiegel

Ein CFP-Abschluss gilt in Finanzberatungskreisen als ähnlich renommiert wie der CFA-Abschluss (Chartered Financial Analyst) im Asset Management. Seit 1997 gibt es die Zertifikate auch in Deutschland. Wegbereiter Tilmes hat gleichzeitig eine Professur an der European Business School EBS in Oestrich-Winkel inne. Die EBS bietet Vorbereitungskurse auf die entsprechenden Abschlüsse an.

Ausbildungen, die zum CFP und den anderen genannten Abschlüssen qualifizieren, sind bieten neben der EBS außerdem die Frankfurt School, die Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken (ADG) und die Corporate University des Finanzdienstleisters MLP an. Demnächst soll die sparkasseneigene Hochschule für Finanzwirtschaft und Management als fünfter Ausbildungsträger hinzukommen.

Das CFP-Zertifikat, das mithilfe von Weiterbildungsnachweisen alle zwei Jahre neu beantragt werden muss, richtet sich an Beraterinnen und Berater, die bereits Berufserfahrung mitbringen. Weltweit gibt es laut FPSB Deutschland rund 213.000 Zertifikatsträger, die in 27 Ländern aktiv sind.