Umfrage unter Kunden Wie Versicherer eine Stornowelle vermeiden können

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Versicherungen auf dem Prüfstand

Versicherungen auf dem Prüfstand Seite 2 − Verantwortung für Nachhaltigkeit

Was denken Verbraucher über die Anbietern ihrer Versicherungen? Und was erwarten sie von ihnen? Das soll eine jährlich durchgeführte Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Censuswide zeigen. Teilgenommen haben hieran im Mai auch etwa 1.000 erwachsene Versicherungskunden aus Deutschland.

Der Studie zufolge verlieren die Versicherer in den Augen der Verbraucher zunehmend an Bedeutung für sie. Fast ein Drittel der Teilnehmer aus Deutschland ist der Ansicht, Versicherer seien für sie und ihren Lebensstil nicht relevant. Das sagte im vorigen Jahr nur jeder Zwanzigste. Lediglich in der Altersgruppe 55+ stimmt hier heute nur jeder Vierte zu.

Immerhin schätzt jeder fünfte Deutsche die Produkte und Services der Versicherer und findet, dass sie seine Bedürfnisse verstehen. Im Vorjahr sagte sogar jeder Vierte. Und nur noch 14 Prozent meinen, dass Versicherer überteuerte Produkte verkaufen und nur widerwillig Ansprüche regulieren. Dass sie noch mehr tun sollten, sagen aber doppelt so viele.

Versicherungen auf dem Prüfstand

Besorgt zeigen sich vier von fünf Befragten in Deutschland über die steigenden Preise für Lebensmittel oder Energie. Als Reaktion darauf rechnen 56 Prozent von ihnen damit, dass sie ihre Ausgaben für Versicherungen kürzen werden. Sparen würden deutsche Verbraucher der Studie zufolge am ehesten bei Reise-, Fahrrad- und Hausratversicherungen.