Guido Giese übernimmt Indexgeschäft bei Sam

Guido Giese leitet in Zukunft die Pflege und Weiterentwicklung der Indexfamilie Dow Jones Sustainability bei der Investmentboutique für nachhaltige Anlagen, Sam . Der Schweizer war zuvor als Chef der Recherche und Entwicklung bei Stoxx für die Entwicklung neuer Indexlösungen zuständig. Er bringt zwölf Jahre Erfahrung im Risikomanagement und der Vermögensverwaltung aus seiner Arbeit bei Großbanken sowie der KPMG mit. In seiner neuen Position berichtet Giese an Michael Baldinger, dem Geschäftsführer von Sam.Die Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI) legte Sam 1999 zusammen mit S&P Dow Jones Indices auf. Die Indizes bilden die Aktienkurse der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ab und gelten damit, laut Sam, als Referenzmarke für nachhaltige Anlagen. Aktuell beeinflusst der DJSI die Verwaltung von 60 Finanzprodukten in 15 Ländern.