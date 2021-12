Favoriten der Top-Vermögensverwalter Guido vom Schemm empfiehlt den Morgan Stanley Asia Opportunity

Der Morgan Stanley Asia Opportunity (ISIN: LU1378878430) bietet Investoren die Möglichkeit, vom Wachstum Asiens zu profitieren. Sein erfahrener Fondsmanager Kristian Heugh setzt auf ein konzentriertes Portfolio, das überdurchschnittliche Performance in einer dynamischen Region liefern soll. Zielunternehmen sollen qualitativ hochwertig sein und zum Zeitpunkt des Kaufes eine deutliche Unterbewertung aufweisen.

Außerdem sollen die Firmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung haben, um dauerhaft höhere Margen erreichen zu können. Die starke Unternehmensanalyse verhilft dem Fonds zu einer Outperformance im Vergleich zu seiner Benchmark MSCI All Countries Asia ex Japan. Die drei Top-Sektoren sind aktuell zyklische Konsumgüter, Finanzen und nicht-zyklische Konsumgüter. Der Fonds sollte meiner Meinung nach fester Bestandteil in jedem international ausgerichteten Depot sein.