Eine stetige, solide Outperformance gegenüber seiner Benchmark – so lässt sich der Kursverlauf des Dividenden-Flaggschiffs von Guinness Global Investors am besten beschreiben. Der Guinness Global Equity Income Fund (GGEI) startete 2010. Entworfen haben ihn Ian Mortimer und Matthew Page, die ihn bis heute leiten. Der Fonds sei „ihr Baby“, nennt es Page.

Mortimer und Page entwickelten die Strategie in Reaktion auf die globale Finanzkrise. „Wir wollten uns auf zwei Dinge stützen – Dividenden und hochprofitable Unternehmen, die Jahr für Jahr stetig wachsen“, so Page. Im Fonds geht es mithin nicht nur um die Ausschüttungen, wie der Fondsname vermuten lässt. „Die Nachhaltigkeit von Dividenden ist uns sehr wichtig“, sagt Page.

Strenger Auswahlprozess

Er erinnert: Während der Corona-Pandemie kürzte jedes zweite europäische Retail-Unternehmen seine Ausschüttungen. Im Portfolio des GGEI habe das jedoch nur eines von 35 Unternehmen getan. „Damals haben wir gesehen, dass unsere Strategie auch wirklich funktioniert“, blickt Page zurück.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Wie geht das Management nun vor, um aus den Tiefen der globalen Aktienmärkte besonders erfolgversprechende Unternehmen herauszufiltern? Page verrät: Am Anfang steht ein automatisiertes Screening, das rund 16.000 globale Aktien erfasst. Die strenge Zielvorgabe lautet: „10 Prozent über zehn Jahre“. Gefiltert wird also nach Titeln, deren „Cashflow Return on Investment“ in jedem der letzten zehn Jahre bei über 10 Prozent lag.

Dieser jährlich durchgeführte Prozess reduziert die Auswahl beträchtlich – auf etwa 700 Titel. Im nächsten Schritt wird alles aussortiert, was weniger als eine Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. So bleiben von 16.000 Aktien rund 600 übrig, die Page und Mortimer in die engere Betrachtung ziehen. 35 von ihnen landen am Ende in einem sorgsam ausgewählten Portfolio – mit anfänglich je 3 Prozent Gewicht. Da Outperformer und Underperformer regelmäßig aktiv rebalanciert werden, bewegt sich ihr Anteil typischerweise zwischen 2 und 4,5 Prozent.

Value neu gedacht

Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz – wenn auch keinen klassischen. „Viele Investoren denken bei Value vor allem an Warren Buffetts Definition, ‚einen Dollar für 70 Cent zu kaufen‘“, so Page. Im GGEI zählen noch weitere Faktoren: Einerseits sollen die Unternehmen relativ zur eigenen Historie günstig bewertet sein. Da das bei einer Aktie wie Nvidia, die jetzt in einer neuen Liga spielen, aber nicht aussagekräftig wäre, zählt auch die Bewertung gegenüber der Peergroup. Als dritten Faktor sehen sich die Fondsmanager an, ob das Unternehmen relativ zu seinem Cashflow unterbewertet ist.

„Es müssen nicht alle drei Punkte immer hundertprozentig zutreffen“, so Page. Immerhin halte man nach Unternehmen Ausschau, die in ihrem Geschäft noch wachsen können. „Für solch ein Wachstum muss man auch etwas bezahlen“, räumt er ein. Der Fonds verfolge „eine Kombination aus Growth und Income.“

Der Bottom-up-Ansatz bringt es mit sich, dass Mortimer und Page agnostisch auf einzelne Märkte blicken. Wobei auffällt, dass im GGEI die Industrieländer ein deutliches Übergewicht haben. „Wir schließen kein Land explizit aus, der Fonds kann auch in Emerging Markets investieren“, erklärt Page. Dennoch habe er bislang kaum in Unternehmen des Wirtschaftsgiganten China investiert. „Wir haben dort nicht so viele attraktive Möglichkeiten gesehen.“ Genereller Tipp von Page: „Am chinesischen Wachstum lässt sich auch durch westliche Unternehmen teilhaben, die einen Teil ihres Geschäfts in China machen.“

Übergewicht bei Industrieländern - und Konsumgütern

Nicht nur China, sondern ganz Asien ist im Portfolio des GGEI unterrepräsentiert – weil die dortigen Titel es selten über Pages und Mortimers strenge Hurdle Rate schaffen. „Von der Geografie ist unsere Allokation recht ähnlich der des MSCI World All Country“, sagt Page mit Blick auf den breit streuenden Welt-Index. Der MSCI World All Country berücksichtigt auch Schwellenmärkte, umfasst aber zu 90 Prozent Titel aus Industrieländern. Die Allokation des GGEI führt Page indessen allein auf den Anlageprozess zurück.

Dieser Prozess bewirkt auch, dass keine sehr zyklischen Industrien wie Rohstoffproduzenten oder stark regulierte Firmen wie Versorgungsunternehmen im Portfolio vertreten sind. Stattdessen werden die Fondsmanager häufig im Konsumgütersektor fündig. Page beobachtet: „Dort gibt es sehr verlässliche Dividendenzahler.“ Ebenso wie vorhersehbare Erträge, auch in Rezessionszeiten.

Deshalb macht auch die unsichere geopolitische Lage den GGEI-Managern weniger zu schaffen als sie es andernorts tut: Ob Krieg in der Ukraine, Chinas Drohgebärden oder eine neue Amtszeit Donald Trump: „Wir stellen unser Portfolio nicht mit Blick auf ein bestimmtes Szenario auf“, sagt Page.

Die Top-3-Aktien im GGEI

So findet sich aktuell auf Platz eins nach Gewichtung ein indirekter Wettbewerber von Guinness: der global größte Investmentmanager Blackrock. Die Fondsgesellschaft sei in neuen Bereichen wie Private Credit zuletzt stark gewachsen, erläutert Page. „Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 2 Prozent, aber das Dividendenwachstum ist stark – seit 2019 steigt es jährlich um fast 10 Prozent.“

Auf Platz 2 folgt Abbvie. Der US-Pharmahersteller, stark bei Immunologie und Onkologie, habe seit der Übernahme von Allergan 2020 neue Produkte im Angebot, darunter auch eine führende Ästhetikmarke, Botox. „Die Aktie erzielt derzeit eine Rendite von 3,6 Prozent und ist in ihrer Ausschüttung in den letzten fünf Jahren stark gewachsen, annualisiert um über 7 Prozent“, beobachtet Page.

Platz 3 belegt die Schweizer Pharmafirma Roche, die ebenfalls stark im Bereich Onkologie ist. „Das Unternehmen ist auch weltweit führend in der In-vitro-Diagnostik“, so Page. Jüngste Frühphasenstudien zu einer Abnehmpille seien positiv verlaufen und vom Markt gut aufgenommen worden. Die aktuelle Dividendenrendite liege bei 3,7 Prozent, lobt der Fondsmanager.

Umgeschichtet wird im GGEI übrigens nur wenige Male im Jahr, so dass die aktuelle Aufstellung noch eine Weile erhalten bleiben dürfte.

Absicherung nach unten

Die Performance gibt den unaufgeregten Anlagestrategen von Guinness recht: Im laufenden Jahr hat der Fonds in der Privatanleger-Tranche IE00BGHQF631 knapp 19 Prozent Plus erreicht. In zehn Jahren hat er kumuliert rund 120 Prozent hinzugewonnen.

Der Ansatz habe sich ausgezahlt, resümiert Page. In fetten Marktjahren wie 2019 oder 2021 liege der GGEI mit dem Index gleichauf oder übertreffe ihn leicht. Sein volles Potenzial zeige er hingegen in mageren Jahren. „Wir geben bisher und versuchen auch weiterhin, eine permanente Downside-Absicherung zu bieten“, sagt Page. Zwar liege der Fonds in seiner Performance nicht so weit entfernt von seinem Index entfernt. Allerdings habe er ihn langfristig meist übertroffen – bei einem viel geringeren Risiko.