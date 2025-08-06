Guinness Global Investors gewinnt sein erstes deutsches Banken-Mandat über 50 Millionen Euro. Die Anlage wird im Einklang mit einer bekannten Aktienstrategie verwaltet.

Der britische Vermögensverwalter Guinness Global Investors hat sein erstes institutionelles Mandat in Deutschland gewonnen. Das Unternehmen wird 50 Millionen Euro für einen deutschen Bankkunden nach seiner Global-Equity-Income-Strategie verwalten.

Das Mandat erfüllt die LCR-Richtlinien (Liquidity Coverage Ratio) und wird als Spezialfonds strukturiert. Guinness baut damit seine Position auf dem deutschen Markt aus, wo das Unternehmen bereits seit 2014 aktiv ist.

Guinness verstärkte seine Aktivitäten in Deutschland 2023 durch die Einstellung von Dennis Mehrtens als Vertriebsleiter mit Sitz in Frankfurt.

Der Vermögensverwalter betreut bereits deutsche Investoren aus dem semi-institutionellen Bereich und dem Wholesale-Segment mit einem Volumen von rund 900 Millionen US-Dollar. Diese Mittel sind in globale Aktien-, Energie- und nachhaltige Energiestrategien investiert.

Strategie und Fondsmanagement

Die Global-Equity-Income-Strategie wird von Matthew Page und Ian Mortimer geführt, die seit fast 15 Jahren zusammenarbeiten. Der Ansatz konzentriert sich auf Unternehmen mit stabilen Kapitalrenditen, soliden Bilanzen und attraktiven Bewertungen. Der Fonds verfolgt sowohl Kapitalwachstum als auch Dividendenwachstum.

„Unser gleichgewichteter Portfolioansatz, der ein Gleichgewicht zwischen Konzentration und Diversifikation schafft, spricht Investoren an, die eine attraktive risikoadjustierte Performance suchen“, so Mehrtens. „Durch unsere Offenheit für maßgeschneiderte Lösungen für deutsche institutionelle Kunden wollen wir in diesem sehr wettbewerbsintensiven Bereich weiter wachsen.“

Teil der internationalen Expansion

Edward Guinness, Chef des Unternehmens, sieht das Mandat als Teil der internationalen Wachstumsstrategie. „Dieses neue Mandat ist ein Beispiel für das Wachstum sowohl unserer Fähigkeiten als auch der Regionen, in denen wir sie anbieten", erklärt er.

Guinness Global Investors positioniert sich als aktiver Vermögensverwalter mit Fokus auf qualitätsorientierte Investments und verwaltet mehr als 10 Milliarden Euro.

