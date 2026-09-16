Fünf Prozent für zehn Jahre US-Staatsrisiko: So gut war der globale Anleihemarkt seit Jahren nicht, sagt Craig Veysey von Guinness. Und er rechnet mit weiteren Erhöhungen.

Die Fed hat den Leitzins am Mittwoch um 0,25 Punkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, und zwar einstimmig. Kevin Warsh begründete den Schritt mit der Inflation: Die lag bei 3,4 Prozent im August, und bei 2,4 Prozent in der Kernrate. Donald Trump forderte noch am selben Tag Zinsen von einem Prozent oder weniger.



Am Anleihemarkt zählt derweil eine andere Zahl. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte nach der Pressekonferenz über fünf Prozent, erst zum zweiten Mal seit der Finanzkrise. Fünf Prozent für zehn Jahre US-Staatsrisiko: So viel verlangen Investoren dafür, dass niemand weiß, wo die Inflation landet und dass die US-Schulden Jahr für Jahr weiterwachsen.



Craig Veysey ist Portfoliomanager des Guinness Global Dynamic Bond Fund (ISIN: IE000RUU5NS2), er hielt den Zinsschritt für überfällig. Er erwartet sogar noch einen weiteren. Das Gespräch fand wenige Stunden vor der Fed-Entscheidung statt.

Herr Veysey, jahrelang waren Anleihen der langweilige Teil des Portfolios. Heute zahlen US-Staatsanleihen rund fünf Prozent. Ist das der beste Anleihemarkt seit Jahren oder sind die hohen Renditen ein Warnsignal?



Craig Veysey: Es ist der beste globale Anleihemarkt, den ich seit Jahren gesehen habe. Nicht nur in den USA, auch in Europa. Deutsche Anleihen liegen bei 3,5 Prozent, an anderer Stelle bekommen Sie 5,4 Prozent, selbst Japan bringt mehr als 3 Prozent. Solche Niveaus gab es seit Jahrzehnten nicht. Darin steckt einiges an Sorge, und die ist nachvollziehbar: Niemand weiß, wohin die Inflation läuft, und um die Staatsfinanzen steht es nicht gut. Aber der Markt bezahlt Sie heute viel besser für diese Sorge. Es gab sie in den vergangenen Jahren auch, nur bildete sie sich damals nicht vollständig in den Renditen ab.

Kevin Warsh steckt in der Zwickmühle: Die Inflation ist zu hoch, die Zinslast für die Wirtschaft auch. Was auch immer die Fed in den kommenden Monaten entscheidet, woran erkennen Sie, dass es richtig war?



Veysey: Er musste erhöhen. Und ich rechne mit weiteren Erhöhungen. Dafür sprechen die Inflationszahlen, die jetzt hereinkommen. Dazu kommt: Die US-Konjunktur läuft nach wie vor stark.

Erhöht er, drückt er die Wirtschaft. Erhöht er nicht, verliert er die Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation.



Veysey: Aus Sicht des Anleihemarktes entscheidet die Glaubwürdigkeit. Schauen Sie sich die Kommentare aus den vergangenen Pressekonferenzen an, auch das, was vor Jackson Hole kam: Er wollte sich nicht festlegen. Für den Anleihemarkt war das keine gute Nachricht. Sagt er dagegen klar, dass weitere Erhöhungen nötig sind, schafft das Vertrauen. Davon würden die Anleihemärkte profitieren.

“ „Ich hätte gern die Transparenz zurück“ Craig Veysey Guinness Global Investors

Warsh will den Märkten künftig weniger vorgeben, weniger Forward Guidance. Gefällt Ihnen das?



Veysey: Nein. Ich hätte gern die Transparenz zurück, die wir historisch hatten. Ich verstehe, warum er vorsichtig ist, er will auf die Daten warten. Aber die Daten, die wir zuletzt gesehen haben, zeigen eindeutig in Richtung höherer Zinsen.

Und unnötiger Volatilität?



Veysey: Das würde ich sagen, wenn ich auf die Märkte in den vergangenen Wochen und Monaten blicke.

Wir reden immer über die Fed und die Zinsen. Aber die Renditen zehn- und 30-jähriger Staatsanleihen sind hoch. Sagt der Anleihemarkt den Notenbanken faktisch: Ihr kontrolliert das kurze Ende, den Rest kontrollieren wir?



Veysey: Ja. Die USA haben am langen Ende wenig emittiert und den Druck dort so gedämpft. Aber das trägt nur begrenzt. Es sei denn, jemand ändert wirklich etwas an den Staatsfinanzen. Oder Republikaner und Demokraten kommen zusammen und wollen dorthin zurück, wo wir unter Bill Clinton schon einmal waren. Solange niemand entschlossen ist, den Schuldenberg zu verkleinern, der Jahr für Jahr weiterwächst, lässt sich das lange Ende kaum kontrollieren. Sie geben sich Mühe. Und wenn die Renditen wirklich aus dem Ruder laufen, können sie die Anleihekäufe wieder hochfahren.

Christoph Fröhlich (rechts) im Gespräch mit Craig Veysey von Guinness Global Investors

Praktisch gefragt: Sie bekommen heute frisches Geld. Wo gehen Sie Durationsrisiko ein – zwei Jahre, fünf, zehn, 30?



Veysey: Man muss das große Bild betrachten: die Fundamentaldaten, wie die Märkte positioniert sind, und die Renditen selbst. An diesem Punkt würde ich die Duration verlängern, bei diesen Renditen halte ich das für sinnvoll. Es gibt eine Reihe von Katalysatoren, die für fallende Renditen sprechen. Einen haben Sie selbst genannt: Wir könnten schlicht weniger Wachstum bekommen, weil die Zinsen hoch sind, zumindest eine schwächere Konjunktur. Das wäre gut für den Anleihemarkt, vor allem für Investoren am langen Ende.

Wenn Staaten schon so attraktive Renditen zahlen, warum überhaupt noch Kreditrisiko eingehen? Was muss eine Unternehmensanleihe heute bieten, damit sich das Extrarisiko lohnt?

Veysey: Schauen Sie sich die breiten globalen Investment-Grade-Märkte an, auch den High-Yield-Bereich: Die Kreditaufschläge sind extrem eng. Bei Unternehmensanleihen müssen Sie deshalb auswählen. Bottom-up und unvoreingenommen. Sie müssen gezielt nach idiosynkratischen Gelegenheiten im Kreditmarkt suchen, statt auf diesem Bewertungsniveau das breite Kreditrisiko zu kaufen. Denn wie Sie sagen: Staatsanleihen sind relativ attraktiv.