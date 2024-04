Teilen

Will Riley von Guinness Global Investors „Energieaktien werden sehr billig gehandelt“

Will Riley, Portfoliomanager des Guinness Sustainable Energy Fund, teilt in unserem Video-Interview seine Einblicke in die globale Energiewende - von den Treibern des Wandels bis hin zu attraktiven Investmentmöglichkeiten und welche Herausforderungen es zu meistern gilt.