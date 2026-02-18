Neuzugang Craig Veysey soll bei Guinness Global Investors den ersten Renten-Fonds auflegen. Der Fixed-Income-Experte kommt von Man GLG.

Craig Veysey, spezialisiert auf festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income), wechselt zu Guinness Global Investors und entwickelt dort den ersten Anleihen-Fonds. Dieser soll aus 20 Prozent Staatsanleihen, 60 Prozent Investment-Grade Credit und aus 20 Prozent High Yield bestehen.

Veysey ist seit rund 25 Jahren im Management aktiver Bonds tätig. In seiner vorherigen Station arbeitete er als leitender Fondsmanager bei Man GLG und legte davor einen Fonds für strategische Anleihen bei Sanlam Investments auf. In früheren Stationen seiner Karriere hatte er leitende Positionen unter anderem bei Scottish Widows und Aberdeen inne. Auch war er Mitglied des globalen Anleihen-Teams bei der Großbank HSBC.

„Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Kunden über schwankende Marktzyklen hinweg gute langfristige Renditen bieten können“, sagt Geschäftsführer Edward Guinness.

Über Guinness GI

Guinness Global Investors ist eine Investmentboutique mit Sitz in London. Das im Jahr 2003 gegründete Haus verwaltet rund 9,6 Milliarden Euro. Zu den Kunden zählen institutionelle Investoren, Intermediäre und private Anleger.