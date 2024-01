Gunnar Miller war bei Allianz Global Investors lange für milliardenschwere Fonds verantwortlich. Ende Oktober ging er nach beinahe 20 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. Es war ein Rückzug aus dem aktiven Fondsmanagement, aber kein Abschied aus der Finanzwelt: Miller wechselt als Berater und Beirat (Senior Advisor) in das Team von Frank Thelen bei 10x DNA Capital Partners. In seiner neuen Rolle ist Miller in den Investmentprozess eingebunden und unterstützt auch beim Monitoring von Portfoliounternehmen.

Stationen vor seiner Zeit bei Allianz Global Investors, wo Miller zuletzt als Portfoliomanager für zwei AGI-Fonds zuständig war, waren bei Kidder, Peabody & Co und Goldman Sachs.

Es ist nicht die einzige Personalie im Team von Thelen. Justus Gätjen übernimmt ab 2024 als COO die operative Leitung. Er erweitert damit das Führungsteam neben Thelen als Geschäftsführer.

Marvin Wenserski ist seit Jahresbeginn als Investment-Chef & leitender Fund Advisor tätig. Er leitet das Investmentteam und arbeitet mit Miller zusammen.