Markus Schuller 15.01.2013 Lesedauer: 1 Minute

„Gut, dass die EZB die alleinige Bankenaufsicht wird“

Es tut sich was in Brüssel. In kleinen Schritten. Zeit für Markus Schuller, Gründer von Panthera Solutions, einen kritischen Blick auf den Stand der Reformen zu werfen. Im ersten Teil seiner Trilogie geht es um die künftige Bankenunion Europas.