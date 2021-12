Gut für Kunden, schlecht für Gewinne LBS rechnet mit jahrelangen Null-Zinsen

Auf diesen Zusammenhang wies Franz Wirnhier, Vorstandschef der Landesbausparkasse Bayern, auf der Bilanzpressekonferenz des Instituts hin. Für 2015 meldet die Bausparkasse einen Jahresüberschuss von 4 Millionen Euro aus. Das ist eher mager.Und das, obwohl das Geschäft mit Bausparverträgen brummt. Zwar hat die LBS Bayern weniger Verträge verkauft. Diese hatten aber höhere Bausparsummen. Gut 8 Milliarden Euro waren es 2015 insgesamt – ein neuer Rekord.Zu knabbern haben die Bausparkassen aber nicht nur an den Null-Zinsen. „Erschwerend kommt hinzu, dass auch die europäische Regulierungswut immer noch eine Schippe drauflegt“, so Wirnhier gegenüber der Nachrichtenagentur dpa . „Auch so eine regionale Bausparkasse wie wir wird mit den gleichen Auflagen malträtiert wie systemrelevante Global Player.“