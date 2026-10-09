Gut jeder Dritte hält KI für besseren Finanzberater
Mehr als jeder dritte Erwerbstätige in Deutschland traut Künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanz- und Steuerberatung bessere Arbeitsergebnisse zu als Menschen. Das geht aus der HDI Berufe-Studie 2026 hervor.
Insider sind besonders überzeugt
Bei der Frage, in welchen Jobs sie KI mehr zutrauen als menschlichen Mitarbeitern, konnten die Befragten aus 15 Berufen mehrere auswählen. 38 Prozent nannten Finanz- und Steuerberater. Damit liegt der Beruf auf Platz zwei – nur IT-Entwickler wurden noch häufiger genannt (41 Prozent). Dahinter folgen Werbung und Marketing (36 Prozent) sowie Verwaltungsangestellte (35 Prozent).
Dabei schätzen die Beschäftigten der jeweiligen Branche selbst den Beitrag von KI am höchsten ein. Im IT-Bereich hält mehr als jeder Zweite (54 Prozent) KI für den besseren Entwickler. Unter Erwerbstätigen aus Steuerberatung, Rechnungswesen und Finanzdienstleistung sehen 49 Prozent in KI den fähigeren Kollegen.
Entlastung, bessere Ergebnisse und höhere Produktivität
Neben dem Berufsvergleich wollten die Studienautoren auch wissen, wie sich KI auf die eigene Arbeit der Befragten auswirkt. Hier zeigt sich ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. 26 Prozent fühlen sich durch KI bei Routinearbeiten entlastet, 2025 waren es 21 Prozent. 24 Prozent erzielen nach eigenen Angaben bessere persönliche Arbeitsergebnisse (Vorjahr: 19 Prozent), 23 Prozent arbeiten produktiver (Vorjahr: 19 Prozent).
Auch hier sind die Unterschiede zwischen den Branchen groß. In Werbung und Medien berichtet die Hälfte der Beschäftigten von besseren Ergebnissen durch KI, in medizinischen Gesundheitsberufen sind es 15 Prozent. Auch der Bildungsgrad spielt eine Rolle: Hochschulabsolventen fühlen sich mit 37 Prozent mehr als doppelt so oft bei Routineaufgaben entlastet wie Erwerbstätige mit abgeschlossener Lehre (16 Prozent).
Stellenabbau erwartet
Einen Personalabbau durch KI im eigenen Unternehmen hat bislang knapp jeder Zehnte beobachtet (9 Prozent). 42 Prozent erwarten, dass es künftig dazu kommt. Am häufigsten berichten Beschäftigte aus Marketing und Medien schon heute von einem KI-bedingten Jobabbau (21 Prozent). 48 Prozent rechnen dort für die Zukunft damit.
Zur Untersuchung
Für die HDI Berufe-Studie hat das Marktforschungsinstitut Yougov im Auftrag des Versicherers HDI insgesamt 3.844 Erwerbstätige ab 15 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet. Die Analyse erscheint jährlich, 2026 zum achten Mal. Sie misst Einschätzungen der Beschäftigten, nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit von KI im jeweiligen Beruf.