Gut, wer gut versichert ist Unfälle beim Sex passieren häufiger als man denkt

Die Unfall-Police greift dann, wenn Versicherte durch einen Unfall einen bleibenden körperlichen Schaden erleiden. Das gilt auch, wenn der Unfallgrund zu heftiges Fesseln ist. Bricht in diesem Fall ein Arm und bleibt eine Invalidität zurück, gibt es vom Unfallversicherer eine entsprechende Summe.Aber auch kosmetische Operationen fallen in den Leistungskatalog so mancher Unfall-Police. Bleibt beispielsweise durch einen Peitschenhieb eine Narbe im Gesicht zurück, so übernehmen einige Versicherer hierfür die Behandlungskosten.Wenn Kunden sehr experimentierfreudig sind, dann kann eine BU sehr hilfreich sein. Denn führt der Sex zu solch erheblichen Verletzungen, dass der Kunde seine zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit zumindest zu 50 Prozent nicht mehr ausüben kann, ist das ein Fall für die BU.Die Privathaftpflicht-Police ist ein absolutes Muss für jeden, denn Personen haften für Schäden, die sie Dritten fahrlässig zufügen. Wenn also beim Spiel mit der Peitsche eine wertvolle Mingvase zu Bruch geht, kommt die Haftpflichtversicherung für den Schaden auf. Kommt es zudem zu einer schuldhaft fahrlässigen Körperverletzung, dann übernimmt der Privathaftpflicht-Versicherer auch das.