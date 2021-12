Redaktion 17.07.2020

Gut zu wissen So beeinflusst die Corona-Krise Versicherer

Deutschlands Versicherer können in der Corona-Krise auf digitale Vertriebsmethoden setzen. Dennoch trifft es die Assekuranz, wenn Menschen in Krisenzeiten an ihrem Versicherungsschutz sparen oder auf diesen gleich ganz verzichten