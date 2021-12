Redaktion 09.05.2019

Gut zu wissen So viel Plastikmüll fällt jährlich an

8 Kilo Plastikmüll – so viel hat jeder Bürger hierzulande im Jahr 2016 produziert. In anderen Ländern ist die Entwicklung ähnlich. Das ist ein Problem, vor allem für die Weltmeere. Diese Grafik zeigt das Problem in Zahlen.