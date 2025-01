3 Gründe: Warum Anleger weiterhin auf Gold setzen sollten

Kleiner Rückblick: Gold hat in seiner Handelswährung US-Dollar 2011 sein damaliges Allzeithoch von gut 1.900 Dollar erreicht. Dieses Hoch hatte fast 13 Jahre lang Bestand und wurde erst im Frühjahr 2024 dauerhaft überwunden. Dann ging alles sehr schnell: Das Edelmetall erreichte sein jetziges Allzeithoch von knapp 2.800 Dollar in nur wenigen Monaten.

Ein solcher explosionsartiger Anstieg ist den meisten Anlegern, die mit der Mechanik und Dynamik der Finanzmärkte nicht vertraut sind, suspekt. Ihre bange Frage: Sollte ich nicht mein Gold verkaufen? Wir meinen: Das sollte man sich sehr gut überlegen.

Statistik: Gold-Bullenmärkte dauern Jahre und bringen mehrere hundert Prozent

Da wäre erstens der Blick in die Statistik. Zwar ist die Zahl der Fallbeispiele noch dürftig, weil Gold erst seit 1971 auf dem freien Markt gehandelt werden kann, doch die Aussage ist klar: Wenn der Goldpreis einen starken Anstieg (Bullenmarkt) startet, hält dies über mehrere Jahre bis zu über einem Jahrzehnt an.

So ging es von 1971 bis 1980 von den politisch festgelegten 35 Dollar auf 800 Dollar hoch – und der Anstieg von 2000 bis 2011 brachte den Goldpreis von knapp 300 auf 1.900 Dollar. Das Tief vorm jetzigen Anstieg lässt sich 2016 bei 1.060 Dollar verorten. Damit hat der jetzige Gold-Bullenmarkt aus unserer Sicht zeitlich, vor allem aber preislich noch Spielraum nach oben.

Bewertung: Das Edelmetall ist definitiv nicht überteuert

Aus fundamentaler Perspektive spricht ebenfalls wenig dafür, dass Gold spürbar überbewertet sein könnte. Für die Langfrist-Bewertung des Edelmetalls halten wir die Geldmenge (der Industrieländer) für den am besten geeigneten Parameter, denn Gold und diese Geldmenge bewegen sich über die Jahrzehnte in etwa parallel. Jedoch überschießt der Goldpreis zeitweise und läuft in anderen Phasen der Geldmenge hinterher.

Der Vergleich beider Diagramme zeigt: Mit dem jetzigen Anstieg hat der Goldpreis seinen „Rückstand gegenüber der Geldmenge“ eingeholt und läuft nun etwas voraus. Aktuell entspricht das Verhältnis beider Größen etwa jenem von Anfang 2010 – danach legte der Goldpreis bekanntlich noch weiter zu.

Zinsen: Gold zeigt Stärke trotz hoher Zinsen

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen ein, zwei Jahren trotz recht hoher Markt- und Leitzinsen nicht nur wacker gehalten, sondern ist sogar deutlich gestiegen. Das ist außergewöhnlich. Zwei Gründe sehen wir dafür: Zum einen scheint das Schema „Höhere Realzinsen im Westen schicken den Goldpreis nach unten“ deswegen nicht mehr zu gelten, weil die Schwellenländer-Notenbanken immer mehr Gold als Währungsreserve kaufen, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden.

Zum anderen verlangen Anleger im Westen wegen der hohen Inflation zwar höhere Zinsen, sorgen sich aber gleichzeitig wegen der ausufernden Staatsverschuldung. Um sich gegen das Risiko von Staatspleiten abzusichern, setzen auch konservative Anleger zunehmend auf Gold, weil es hier kein Schuldner-Risiko gibt. Schließlich ist das Edelmetall die Währung der letzten Instanz.

Über den Autor:



Mirko Kohlbrecher ist Investmentstratege beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co in Osnabrück.