DAS INVESTMENT: Herr Böhm, nutzen Sie künstliche Intelligenz auch privat?

Gerrit Böhm: Ja, sogar relativ häufig, hauptsächlich für Recherchezwecke und als persönliche Unterstützung. Das macht das Leben ein bisschen einfacher.

Eine provokante These: In zehn Jahren gibt es den Makler mit dem „Bauchladen“, also den ganz kleinen Einzelkämpfer, nicht mehr. Was sagen Sie dazu?

Böhm: Das glaube ich überh...