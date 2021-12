Gute Note Telos-Rating: AA für Spängler IQAM Bond EUR FlexD

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Spängler IQAM Bond EUR FlexD (WKN: A1H7A8) von der österreichischen Fondsgesellschaft Spängler IQAM Invest mit der Note AA. Damit erfüllt der Fonds sehr hohe Qualitätsstandards. Isolde Lindorfer-Kubu und ihr Stellvertreter Franz Schardax managen den Rentenfonds. Das Anlageuniversum besteht aus Euro-Staatsanleihen, denen das Management aber auch internationale Anleihen beimischt. Dabei misst es sich mit dem Barclays Euro Government All Maturities, einem Index für europäische Staatsanleihen. Hierbei achtet das Team jedoch darauf, dass die Schuldner im Schnitt gut sind und das gesamte Portfolio nicht unter der Investment-Grade-Grenze (BBB-) landet. Es darf jedoch höchstens zu 10 Prozent in schlechte Schuldner (Speculative Grade, BB und schlechter) gehen. Dabei streut es die Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 10 Jahre und versucht Zinsrisiken mit Termingeschäften (Futures) zu verringern. Die beiden Manager suchen vor allem nach Titeln von Euro-Staaten, von denen sie eine bessere Kursentwicklung als bei Papieren aus Deutschland erwarten. Sie investieren dann zunächst in diese Länder und stecken den Rest in deutsche Staatsanleihen. Dabei dürfen sie jedoch höchstens 10 Prozent von der Benchmark abweichen. >> Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.