Guter Service, faire Tarife Das sind die 8 besten privaten Krankenversicherer

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV aktuell 20 Anbieter von privaten Krankenversicherungen (PKV) getestet. Testsieger ist demnach die Barmenia. Die Versicherungsgruppe mit Hauptsitz im Wuppertaler Stadtteil Barmen überzeuge die DISQ-Tester mit einem guten Gesamtergebnis und den besten Konditionen im Ranking.

In allen drei getesteten Produktkategorien erreichen die Leistungen der Barmenia jeweils das bestmögliche Rating. Und der Tarif im Standardschutz schneidet von allen Anbietern insgesamt am besten ab. In punkto Service zählt die Barmenia außerdem zu den Top-3-Versicherern. So sei beispielsweise der Internetauftritt nutzerfreundlich gestaltet und biete einen hohen Informationswert.

8 PKV-Anbieter mit Qualitätsurteil „gut“

Rang Unternehmen Punkte* 1 Barmenia 78,1 2 SDK 77,1 3 Axa 74,7 4 R+V 74,3 5 Debeka 73,0 6 Allianz 71,4 7 Hallesche 71,3 8 Münchener Verein 71,1

* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).

Quelle: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Den zweiten Rang belegt die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK). Der genossenschaftliche Anbieter aus Fellbach bei Stuttgart biete laut DISQ sehr gute Konditionen und Bestleistungen im Grund-, Standard- und Topschutz, die alle mit dem höchsten Rating bewertet werden. Zu den Stärken gehöre auch der Service per E-Mail: Anfragen beantworten die Mitarbeiter demnach „stets korrekt, verständlich und strukturiert“.

Auf dem dritten Rang folgt die Axa, ebenfalls mit einem guten Gesamtergebnis. Ihre Tarife im Standard- und Topschutz erreichen jeweils die beste Ratingkategorie. Beim Tarif im Grundschutz punkteten die Kölner mit einem Kostenvorteil gegenüber dem Branchenschnitt. Ein besonders bedienerfreundlicher Internetauftritt und eine „kompetente telefonische Beratung mit aktiver Gesprächsführung runden das positive Ergebnis ab“.

Service lässt noch viele Wünsche offen

Insgesamt zeigen viele Versicherer beim Service jedoch Schwächen: Wer sich informieren möchte, wartet sowohl am Telefon als auch bei E-Mail-Anfragen oft lange auf die Gesprächsannahme beziehungsweise eine Antwort. Häufig sind die Auskünfte unvollständig, zu allgemein und nicht auf den Bedarf des Interessenten zugeschnitten. Und jede fünfte E-Mail beantworten die Unternehmen im Testzeitraum sogar überhaupt nicht.

Besser sind die privaten Krankenversicherer nach Angeben der DISQ-Tester allerdings in punkto Service im Internet aufgestellt. Auf ihren nutzerfreundlichen und jeweils mobiloptimierten Internetseiten informieren alle 20 untersuchten PKV-Anbieter beispielsweise über tarifliche Leistungen und die Leistungsabrechnung. In der Regel sind auf diesem Weg auch Berater als persönliche Ansprechpartner zu finden.

Gute Konditionen, große Sparpotenziale

Bei der Analyse der Konditionen zum Stand Mai 2019 arbeitete das DISQ mit Franke und Bornberg zusammen. Die Ratingagentur aus Hannover bewertete die Qualität und Beitragshöhe der Produkte in den Kategorien Grund-, Standard- und Topschutz. Berücksichtigt wurde dabei auch der Umfang des Portfolios für eine private Krankenvollversicherung. Insgesamt bieten die 20 Anbieter demnach leistungsstarke Tarife.

Testkriterium 1. Platz 2. Platz 3. Platz Telefonischer Service Münchener Verein UKV Axa Service per E-Mail Münchener Verein SDK Hansemerkur Internetauftritt Hansemerkur UKV Allianz Serviceanalyse Münchener Verein HUK-Coburg Barmenia Grundschutz Debeka Barmenia R+V Standardschutz Barmenia Debeka SDK Topschutz Hallesche SDK Axa Konditionenanalyse Barmenia SDK R+V Gesamtergebnis Barmenia SDK Axa

Die Servicequalität wurde bei jedem Unternehmen anhand von je zehn verdeckten Telefon- und E-Mail-Tests, Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzer und einer detaillierten Inhaltsanalyse der Website ermittelt. Insgesamt flossen 620 Servicekontakte mit den Versicherungsunternehmen in die Auswertung ein.

Knapp 40 Prozent aller untersuchten Produkte erhalten für den Leistungsumfang das beste Rating (FFF). Am besten schneiden dabei Standardschutz-Tarife ab, von den 68 Prozent ein hohes Rating (FFF oder FF+) erzielen. Per Kostenvergleich lässt sich beispielsweise bei Grundschutz-Tarifen im besten Falle mehr als die Hälfte des Beitrags sparen. Das entspricht über 280 Euro im Monat.

Im Standardschutz ist nach Angaben der DISQ-Studienautoren sogar eine monatliche Ersparnis bis zu rund 305 Euro möglich (48,3 Prozent). Die jeweils günstigsten Tarife bieten in allen Kategorien nur befriedigende Leistungen. Sparen lasse sich aber auch bei leistungsstarken Tarifen. So liege zum Beispiel die mögliche Ersparnis bei Grundschutz-Tarifen mit sehr guten Ratings bei gut 40 Prozent.