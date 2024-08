Liebe Whisky-Freunde,

wir hatten das Thema Preis/Leistung im Zusammenhang mit Whisky bereits gestreift, diesmal wollen wir weiterkommen und mehr Orientierung schaffen. Wenn man sich im Fachhandel nach schottischen Single Malts umschaut, findet man gute Standards von schottischen Originalabfüllungen, die zehn oder zwölf Jahre gereift und die meist zwischen 40 und 60 Euro je Flasche zu haben sind.

Ausreißer wie Macallan bestätigen die Regel. Aber im „Normalfall“ wird ein 18-jähriger kaum unter 100 Euro, eher um die 180 Euro zu finden sein. Die 25-jährigen beginnen bei etwa 250 Euro, und da reden wir nur von reifen Standards in Trinkstärke um die 46 Prozent. Bei kleinen Batches oder Einzelfässern in unverdünnten Fassstärken wird es dann noch teurer.

Kolumnist Frank Jerger, Inhaber des Fachgeschäfts „Whisky For Life“ in Frankfurt © Christoph Fröhlich

Jedoch konzentrieren sich Konsumenten zu oft (und fälschlicherweise!) allein auf das „Preis-Alter-Verhältnis“ anstatt auf das persönliche, subjektive Preis-Genuss-Verhältnis.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Schließlich sollte es doch – innerhalb eines selbst definierten Preisrahmens – darum gehen, für eben diesen Preis den maximalen Genuss zu bekommen. Und das ist natürlich NICHT automatisch der Whisky mit dem höchsten Alter in dieser Preiskategorie!

In diesem Zusammenhang sei hier die attraktiv bepreiste „100 Proof“-Serie des unabhängigen Abfüllers „Signatory Vintage“ genannt, in der es verschiedene Varianten gibt, die allesamt 57,1 Prozent aufweisen und für ganze 49 Euro angeboten wurden. So gab es einen getorften Ben Nevis mit nur vier, einen ganz dunklen Sherry-Blair Athol mit neun und einen zart rauchigen Ardmore mit 13 Jahren zum gleichen Preis!

Nun, Sie ahnen es vielleicht: Der älteste und der dunkelste Malt der Serie waren bei uns als Erste vergriffen, dunkle Farbe und höheres Alter haben wieder mal gewonnen.

Auch wenn Geschmäcker unterschiedlich sind, bin ich der festen Überzeugung, dass dies das Genuss-Potenzial nicht korrekt anzeigt. Aus meiner Sicht war der 13-jährige wirklich gut, der neunjährige Durchschnitt und der vierjährige wirklich sehr gut, für mich der stille Sieger trotz seiner Jugend. Daher meine Bitte und mein Tipp an Sie: Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Farbe oder von Jahreszahlen blenden, probieren Sie lieber auch mal „blind“, also ohne zu wissen, wie alt der Tropfen ist. Und entscheiden dann, welcher Ihr Liebling ist.

Slainte!