Gutzwiller: Zertifikat auf Hedge-Fonds

Die Basler Privatbank Gutzwiller legt ein Partizipationszertifikat auf einen hauseigenen Hedge-Fonds auf. Das Gutzwiller Two Alternatives Index Zertifikat (WKN:BC0 E02) bildet die Wertentwicklung des Dach-Hedgefonds Gutzwiller Two nach. Dieser ist seit 2002 auf dem Markt und nur in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.Fondsmanager Stéphane Gutzwiller verfolgt eine sogenannte Event-Driven-Strategie. Dazu investiert er derzeit in zwölf Einzelfonds, die ihrerseits auf Unternehmen setzten, denen besondere Ereignisse bevorstehen. Dazu gehören Übernahmen, Fusionen und unternehmerische Restrukturierungen. Die jährliche Rendite des Fonds betrug seit Auflage rund 5 Prozent.Die Zeichnungsfrist des Zertifikats endet am 15. April, die Mindestanlagesumme beträgt 50.000 Euro. Hinzukommen ein Ausgabeaufschlag von maximal 3 Prozent und eine jährliche Gebühr von 0,45 Prozent. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre.