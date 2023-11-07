Zusammenschluss GV Makler wird Teil von Blau Direkt

GV Makler wird Teil von Blau Direkt
GV Makler wird Teil von Blau Direkt. Der Makler aus dem baden-württembergischen Gengenbach ist bereits seit über 20 Jahren im gewerblichen und privaten Versicherungsbereich tätig. Durch den Zusammenschluss haben Kunden des Maklers künftig Zugriff auf die Dienstleistungen und technischen Lösungen des Maklerpools.
Marc Gmeiner, der die Firma von seinem Vater übernommen hat, bleibt weiterhin Geschäftsführer. Auch der Standort in Gengenbach bleibt unverändert. Die insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben dem Unternehmen ebenfalls erhalten.
„Wir freuen uns auf die neuen technischen Möglichkeiten, welche uns Blau Direkt bietet. So werden wir unseren Service noch weiter ausbauen können“, so Marc Gmeiner, Geschäftsführer der GV Makler.