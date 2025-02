Stefan Rupp wird neuer Finanzvorstand bei den GVV Versicherungen. Der Wirtschaftsmathematiker startet am 1. Juli 2025 und kommt von der Axa. Das beschloss der Aufsichtsrat des Kölner Direktversicherers. Damit verantwortet der 52-jährige Diplom-Wirtschaftsmathematiker laut Unternehmensangeben in Zukunft unter anderem die rund 1,5 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage. Die Position war seit Juli vergangenen Jahres vakant.

Langer Prozess zur Vorstandsneuordnung

Mit der Bestellung von Rupp zum Finanzvorstand ist die Neuordnung des Vorstands der GVV Versicherungen abgeschlossen. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Wolfgang Schwade geht Ende September nach 20 Jahren an der Spitze der Gesellschaften GVV Kommunal und GVV Direkt in den Ruhestand. Katharina Stecher, seit August 2021 Mitglied des Vorstandsteams, tritt zum 1. Oktober die Nachfolge an und führt den Konzern dann zusammen mit Rupp sowie mit Matthias Schulte, Vorstand für IT & Operations. Schulte tritt am 15. Juni seine neue Aufgabe an.

„Stefan Rupp bringt 25 Jahre Erfahrung in verschiedensten Finanzfunktionen im Bereich der Versicherungswirtschaft mit. Mit seiner herausragenden Expertise und tiefgreifenden Branchenkenntnis sind wir überzeugt, dass er einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens leisten wird“, erklärt Christof Sommer, Aufsichtsratsvorsitzender der GVV Versicherungen.

Rupp begann seine Karriere 2000 bei der KPMG Treuhand im Bereich Audit Financial Services. 2008 wechselte er in den Axa-Konzern und übernahm die Leitung der Bereiche Finanzen, Rechnungswesen sowie Controlling der weltweit tätigen Axa-Art-Gruppe. Ab 2015 leitete er das Controlling der Sachsparte des deutschen Axa Konzerns und baute in den vergangenen Jahren das Finance Actuarial Department für die deutsche Gruppe auf. Dabei verantwortete er mit einem Team von rund 60 Mitarbeitenden die aktuariellen Bilanzthemen im Bereich Leben und Nichtleben sowie die Sach-Rückversicherung.