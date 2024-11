Der Aufsichtsrat der GVV Versicherungen – mit den Gesellschaften GVV Kommunal und GVV Direkt – hat Katharina Stecher zur Vorstandschefin ernannt. Sie tritt ihre neue Position zum 1. Oktober 2025 an. Die 48-Jährige folgt auf Wolfgang Schwade, der am 30. September 2025 nach dann 20 Jahren als Vorstandsvorsitzender der GVV Versicherungen in den Ruhestand tritt.

Stecher trat im Oktober 2017 den GVV Versicherungen bei. Im August 2021 rückte sie in den Vorstand auf und übernahm die Position als operative Vorständin.

Vor Ihrem Wechsel zu GVV Versicherungen hatte Stecher verschiedene Führungspositionen bei Roland Rechtsschutz inne. Ihre Karriere in der Versicherungswirtschaft startete die Juristin 2005 bei der Örag Rechtsschutz-Versicherung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Auch im Vorstand von Insurlab Germany

Darüber hinaus engagiert sich Stecher auch im ehrenamtlichen Vorstand des Insurlab Germany, einer Brancheninitiative zur Förderung von Digitalisierung und Innovation in der Versicherungswirtschaft.

Stechers Vorgänger Schwade war von 1997 bis 2005 als Bürgermeister der Stadt Lippstadt parallel erst Mitglied des Aufsichtsrats der GVV Kommunal und des Aufsichtsbeirats der GVV Privat (heute GVV Direkt) und ab 2002 Mitglied des ehrenamtlichen Vorstandes GVV Kommunal und Mitglied des Vorstandsbeirates GVV Privat. Im Oktober 2005 übernahm er den Vorstandsvorsitz der GVV Kommunalversicherung und der GVV Direktversicherung.