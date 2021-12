"Haarsträubend" VDH und ITA zu Honorartarifen

Als „teilweise haarsträubend“, bezeichnete Dieter Rauch, VDH-Chef und Vorsitzender des Instituts für Honorarberatung das aktuelle Angebot an Honorartarifen in der Lebensversicherung. Auch Mark Ortmann vom Institut für Transparenz (ITA) beklagte das kleine Angebot an Netto-Tarifen: Nur 15 von insgesamt 68 Lebensversicherern, die an einer ITA-Umfrage teilgenommen hatten, haben Honorartarife im Angebot.

Ein weiterer Kritikpunkt sind laut Ortmann die teilweise zu hohen Kosten. Außerdem würden viele Anbieter die Rückvergütungen, die sie von den Gesellschaften erhalten, nicht oder nicht vollständig an die Kunden von Fondspolicen weiterleiten.