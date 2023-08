Habbel, Pohlig & Partner Seit 1996: Ein starker Partner für die Vermögensverwaltung

Die Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung ist ein renommierter Dienstleister im Rhein-Main-Gebiet für die kompetente Verwaltung liquiden Kundenkapitals. Seit 1996 werden vermögenden Privatpersonen und institutionellen Kunden wie Unternehmen, Verbänden, Stiftungen, Vereinen, Kirchen und sozialen Einrichtungen vermögensverwaltende Dienstleistungen angeboten – persönlich, individuell und gänzlich unabhängig. Die Mandanten schätzen gleichermaßen die hohe Professionalität, Unabhängigkeit und Diskretion. Ein persönliches und vertrauensvolles Gespräch bildet dabei die Basis für eine dauerhafte Partnerschaft.

Verwaltet wird ausschließlich liquides Vermögen, welches in börsengehandelte Wertpapiere investiert wird. Im Kundenauftrag werden persönliche Konzepte gestaltet, die durch sorgfältige Chancen- und Risikoanalyse abgesichert und auf langfristigen Erhalt und Wertzuwachs des Vermögens ausgerichtet sind. Der Erfolg beruht auf der strategischen Vorgehensweise der erfahrenen, langjährigen Mitarbeiter sowie auf der Konzentration auf die individuellen Bedürfnisse der Mandanten und der Unabhängigkeit bei der Anlagestrategie.

Die Investmentphilosophie

Als unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter konzentriert sich Habbel, Pohlig & Partner auf eine langfristig werthaltige Anlagestrategie. Die Mitarbeiter machen sich ein eigenes Bild über die Großwetterlage an den Kapitalmärkten und konzentrieren sich stets auf die langfristige Vermögensentwicklung der Kunden fernab von allem Benchmark-Denken. Ziel ist eine nachhaltige Partizipation der Kunden an der langfristig positiven Entwicklung der Kapitalmärkte bei gleichzeitig deutlich geringerem Risiko. Das Risikomanagement, welches bereits vor Investition mit der genauen Qualitätsüberprüfung der einzelnen Investments beginnt, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Obwohl langfristig investiert und nicht kurzfristig spekuliert wird, steuert das Team die Quote einzelner Investments mit Blick auf deren fundamentaler Bewertung aktiv. Bei der Auswahl der verschiedenen Anlageinstrumente wird sehr stark auf deren Qualität geachtet.

Capital zeichnet Habbel, Pohlig & Partner als „Top-Vermögensverwalter“ aus

Die Mitarbeiter ermöglichen mit ihrer langjährigen Erfahrung die Wertsicherung und den Wertzuwachs des Vermögens der Kunden. Mit gutem Erfolg: Das Fachmagazin „Capital“ hat Habbel, Pohlig & Partner mit dem Gütesiegel „Top-Vermögensverwalter“ ausgezeichnet und der ausgewogenen Anlagestrategie 4 Sterne verliehen.

